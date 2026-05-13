Súlyos jelentés: Amerika teljes kudarcot vallott a háborúban, Putyin rögeszmésen ragaszkodik a nagy célhoz

Bár Donald Trump a múlt héten azt nyilatkozta, hogy napról napra közelebb kerülünk a megállapodáshoz, az érintett felek egyike sem tulajdonít különösebb jelentőséget a tárgyalások folytatásának. Ukrán tisztviselők szerint a megbeszélések már februárban elakadtak. Washington ugyanis nem tudta rávenni Putyint a követelései mérséklésére. Egy ukrán tisztségviselő úgy fogalmazott:

az amerikai fél semmilyen előrelépést nem ért el Oroszországgal szemben.

Moszkva a maga részéről közölte, hogy addig nincs értelme a további egyeztetéseknek, amíg Ukrajna ki nem vonul a Donbaszból.

Putyin vezérkara meggyőzte az orosz elnököt arról, hogy csapatai őszre elfoglalhatják a teljes Donyeck-medencét. Ezt több, a Kreml vezetőjével kapcsolatban álló forrás is állítja, amit egy, a Financial Times birtokába jutott ukrán hírszerzési jelentés is alátámaszt. A sikereken felbuzdulva Putyin megemelné a tűzszünet árát. Területi követeléseit kiterjesztené Herszon és Zaporizzsja megyékre is. Oroszország ezeket a területeket még 2022-ben annektálta, noha jelentős részüket továbbra is Ukrajna ellenőrzi. A tavaly nyári alaszkai Trump–Putyin-csúcson az orosz elnök még a konfliktus frontvonalak mentén történő befagyasztását ajánlotta ebben a két régióban, feltéve, ha egyéb követeléseit is teljesítik.

Egy átfogó harctéri áttörés azonban egyelőre távolinak tűnik, ráadásul az eddig sem tempós orosz előrenyomulás rendkívül lelassult.

Ukrajna az utóbbi időben növelte a csapások számát a frontvonalon és a mélységi hátországban egyaránt. Ennek látványos jele volt, hogy az ukrán drónoktól való félelem miatt Oroszország idén csak erősen korlátozott formában tudta megtartani a hagyományos győzelem napi parádét.

A Kremlre nézve negatív folyamatok ellenére Putyin magabiztos maradt a lap szerint. Kijelentette, hogy hadserege az ellenség végső legyőzésére összpontosít, hozzátette, hogy ez a nyugati támogatás dacára is hamarosan bekövetkezik. Környezete szerint az orosz elnök egyre inkább rögeszmésen ragaszkodik a Donbasz elfoglalásához, és hallani sem akar a konfliktus jelenlegi frontvonalak mentén történő befagyasztásáról. Egy vele rendszeres kapcsolatban álló személy elmondása szerint hiába próbált nyomást gyakorolni Putyinra, hogy elégedjen meg a jelenlegi határokkal, az elnök határozottan elutasította, mondván,

ebben a kérdésben nem engedhet.

