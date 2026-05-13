Súlyos jelentés: Amerika teljes kudarcot vallott a háborúban, Putyin rögeszmésen ragaszkodik a nagy célhoz

Bár Donald Trump a múlt héten azt nyilatkozta, hogy napról napra közelebb kerülünk a megállapodáshoz, az érintett felek egyike sem tulajdonít különösebb jelentőséget a tárgyalások folytatásának. Ukrán tisztviselők szerint a megbeszélések már februárban elakadtak. Washington ugyanis nem tudta rávenni Putyint a követelései mérséklésére. Egy ukrán tisztségviselő úgy fogalmazott:
az amerikai fél semmilyen előrelépést nem ért el Oroszországgal szemben.
Moszkva a maga részéről közölte, hogy addig nincs értelme a további egyeztetéseknek, amíg Ukrajna ki nem vonul a Donbaszból.
Putyin vezérkara meggyőzte az orosz elnököt arról, hogy csapatai őszre elfoglalhatják a teljes Donyeck-medencét. Ezt több, a Kreml vezetőjével kapcsolatban álló forrás is állítja, amit egy, a Financial Times birtokába jutott ukrán hírszerzési jelentés is alátámaszt. A sikereken felbuzdulva Putyin megemelné a tűzszünet árát. Területi követeléseit kiterjesztené Herszon és Zaporizzsja megyékre is. Oroszország ezeket a területeket még 2022-ben annektálta, noha jelentős részüket továbbra is Ukrajna ellenőrzi. A tavaly nyári alaszkai Trump–Putyin-csúcson az orosz elnök még a konfliktus frontvonalak mentén történő befagyasztását ajánlotta ebben a két régióban, feltéve, ha egyéb követeléseit is teljesítik.
Egy átfogó harctéri áttörés azonban egyelőre távolinak tűnik, ráadásul az eddig sem tempós orosz előrenyomulás rendkívül lelassult.
Ukrajna az utóbbi időben növelte a csapások számát a frontvonalon és a mélységi hátországban egyaránt. Ennek látványos jele volt, hogy az ukrán drónoktól való félelem miatt Oroszország idén csak erősen korlátozott formában tudta megtartani a hagyományos győzelem napi parádét.
A Kremlre nézve negatív folyamatok ellenére Putyin magabiztos maradt a lap szerint. Kijelentette, hogy hadserege az ellenség végső legyőzésére összpontosít, hozzátette, hogy ez a nyugati támogatás dacára is hamarosan bekövetkezik. Környezete szerint az orosz elnök egyre inkább rögeszmésen ragaszkodik a Donbasz elfoglalásához, és hallani sem akar a konfliktus jelenlegi frontvonalak mentén történő befagyasztásáról. Egy vele rendszeres kapcsolatban álló személy elmondása szerint hiába próbált nyomást gyakorolni Putyinra, hogy elégedjen meg a jelenlegi határokkal, az elnök határozottan elutasította, mondván,
ebben a kérdésben nem engedhet.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Megjósolta az elemző, milyen árfolyamon vezetheti be Magyarország az eurót
Lassan vége a forinterősödésnek?
Emmanuel Macron kimondta: idiotizmus lenne, ha az EU ezt meglépné
Egyre többen sáfárkodnának inkább a 650 milliárd eurós tervvel.
Bóna Szabolcs: így kellene átalakítani a hazai élelmiszertermelést
Az új agrárminiszter véleménycikket írt.
Emeli a tétet a Raiffeisen: még többet fizetne a kiszemelt bankért
Komolyan gondolják a tervezett felvásárlást.
Döntött Budapest: magasabbra hagyják nőni a füvet az aszály miatt
Kevesebbet kell kaszálni.
Algoritmusok aranykora: a Jane Street és a Wall Street új rendje
Mi áll a cég sikere mögött?
Felfedték a számokat: iszonyatosan drága Ukrajnának a háború
Akadnak pozitívumok is.
Ami nem történt meg, nem is fáj? Láthatatlan veszteséget szenved el a kiskereskedelem
A jelenség túlmutat azon, hogy milyen üzletek nyílnak a plázákban.
Pókerasztaltól a játszótéren át a HOLD-ig - Elindult az Infinity alap
Az online pókerből indulva jutott el több milliárd forintos portfóliók kezeléséig, de ma is ugyanazt tartja a sikeres befektetés egyik legfontosabb elemének, amit a pókerasztalok... The post Pó
Mondd a klubod, és megmondom, melyik híres ember vagy!
Elton John, Ed Sheeran, Ryan Reynolds - pár híresség, akik bevásárolták magukat egy fociklubba és sikerrel jártak. Pedig vannak még, akik beszálltak a foci világába,... The post Mondd a klubod,
Public CbC: Transzparencia vagy adminisztratív csapda?
Az adózási transzparencia szintet lépett egy új adatszolgáltatási formával. A multinacionális vállalatcsoportok számára a Public Country-by-Country Reporting (Public CbC) bevezetése nem csupán
A mesterséges intelligencia rendszerek hatósági felügyelete Magyarországon: máris változhat?
Az EU mesterséges intelligenciára vonatkozó rendelete (MI Rendelet) alapján a tagállamoknak legalább egy bejelentő hatóságot és legalább egy piacfelügyeleti hatóságot kell(ett) létrehozniu
Magyarország 30 éve egy szélsőséges hullámvasúton van - Kinek szán a tőke bizalmat?
Közvetlen külföldi tőkebefektetések a Baltikum-Balkán tengely országaiban. A közvetlen külföldi tőkebefektetés - vagyis az FDI – egyszerre tükrözi a befektetői bizalmat és egy gazdas
Visszatérő külföldi tőke és szektorspecifikus átrendeződés: Mikesy Álmos a hazai ingatlanpiac kilátásairól
A Portfolio Signature nagyszabású körképben vizsgálta a hazai ingatlanpiac jövőjét. Mikesy Álmos, a Gránit Alapkezelő vezérigazgatója szerint a növekvő bizalom és a régiós alulértékelts
Élőben az Akváriumból - HOLD After Hours Majális
Idén is élő After Hourst tartottunk, Zsolt és Balázs - kiegészülve Lacival és Danival - élőben nevettek, bosszankodtak, rendszerváltottak és világmegfejtettek az Akvárium nagyszínpadán. Ké
Személyi kölcsön vagy szabad felhasználású jelzáloghitel? Melyik az okosabb választás?
Mind a két hitelterméknél a kapott összeget szabadon fel lehet használni. Azonban nagyok a különbségek a maximális hitelösszeg, futamidő és feltétek területén. Felmerül a kérdés, hogy a
Elárulta Putyint saját bizalmasa? – Rendkívüli dolog történt a Kreml falai közt
Nem úgy ünnepelt Moszkva, mint eddig.
Kármán András fontos üzeneteket küldött, a piac jól fogadta
Meghallgatták a pénzügyminisztert.
A lengyeleket már megelőztük. Felkészül: Csehország
Váratlan fejlemény a kötvénypiacon.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?