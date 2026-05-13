Titokzatos katonai drónt találtak egy szigetvilág barlangjában: mindenki Ukrajnára gyanakodott, amíg meg nem szólalt a gyártó

Tovább borzolja a kedélyeket a kérdés, hogy pontosan mi lehet a görög szigetvilág egyik barlangjában talált tengeri drón. A Lefkada szigetél helyi halászok bukkantak rá az eszközre, majd a hajójuk után kötötték, a közeli Vasziliki kikötőbe vontatták a Jón-tengeren, ahol átadták a helyi hatóságoknak. A járművet először ukrán Magura drónnak azonosították, de a gyártó UFORCE kijelentette, hogy
az ismeretek alapján ez egészen biztosan nem az ő termékük.
Az elsődleges megállapítás a nemzetközi sajtóban is elterjedt, jelenleg a legtöbb híradás úgy számolt be az esetről, hogy robbanószerekkel megpakolt eszköz egyértelműen Kijevhez tartozik. Az UFORCE azonban azzal cáfolta ezt a feltételezést, hogy ez Magura lenne. Elmondták, hogy a jármű valóban hasonlít valamelyest az ő fejlesztésükhöz, ugyanakkor a kialakítás, a felépítés és a képekről azonosítható műszaki tartalom különbözik az ukrán dróntól. Kiemelték azt is, hogy a görög hatóságok által azonosított V3-as verzió egyáltalán nem is létezik, a gyártó cég soha nem készített ilyet.
A titokzatos drón kiléte így továbbra is a homályban marad, a hatóságok folytathatják a nyomozást a válasz után.
