Török vendégmunkás fia lett miniszterelnök Németországban

Miniszterelnökké választották a délnyugat-németországi Baden-Württemberg tartományban a török vendégmunkások gyermekeként született, zöldpárti Cem Özdemirt. Ezzel ő lett az első török származású tartományi miniszterelnök Németországban.

Baden-Württembergben március 8-án tartottak tartományi választásokat, amelyeket szűk többséggel megnyert a Zöldek, a második helyre a konzervatív CDU futott be. A tartományt az elmúlt öt évben is az ő koalíciójuk vezette a zöldpárti Winfried Kretzschmann miniszterelnöksége alatt, és a mostani kormány mögött is zöld-konzervatív többség áll majd.

A most megválasztott miniszterelnök, Cem Özdemir apja 1963-ban vándorolt be Törökországból Németországba vendégmunkásként, édesanyja szintén Törökországból érkezett Németországba egy évvel később. (Özdemir apja egyébként nem etnikai török, hanem a törökországi cserkesz kisebbség tagja volt, amely egy kaukázusi nyelvet beszélő nép.) Özdemir 1965-ben született, és csak 18 éves korában lett német állampolgár. Magát „anatóliai svábként” és „szekuláris muszlimként” határozza meg.

Özdemirt 1994-ben választották meg Bundestag-képviselőnek, ahol ő lett az első török származású honatya. 2004 és 2009 között a Zöldek európai parlamenti képviselője, 2008 és 2018 között pártja társelnöke volt. 2021 és 2025 között Olaf Scholz kancellár kormányában az agrárminisztériumot vezette, az első török származású szövetségi miniszterként.

A szerdai voksoláson a tartományi parlamentben 157-ből 93 képviselő szavazta meg Özdemirt, miközben a Zöldek és a CDU képviselőinek együttes száma 112 fő, tehát 19 képviselő nem nyomott igent a miniszterelnökségére. Hogy kik lehettek azok pontosan, a szavazás titkos jellege miatt nem tudni, de feltételezhető, hogy a kisebbik koalíciós partner CDU képviselői.

A szerdai szavazáson nem ez volt az egyetlen furcsaság. A márciusi választásokon harmadik helyet elért szélsőjobboldali AfD a helyi CDU vezetőjét, Manuel Hagelt javasolta miniszterelnöknek, aki azonban elutasította ezt. Ennek ellenére 34 képviselő Hagelre szavazott. Az AfD képviselőinek száma a stuttgarti parlamentben 35 fő.

