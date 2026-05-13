Török vendégmunkás fia lett miniszterelnök Németországban

Baden-Württembergben március 8-án tartottak tartományi választásokat, amelyeket szűk többséggel megnyert a Zöldek, a második helyre a konzervatív CDU futott be. A tartományt az elmúlt öt évben is az ő koalíciójuk vezette a zöldpárti Winfried Kretzschmann miniszterelnöksége alatt, és a mostani kormány mögött is zöld-konzervatív többség áll majd.
A most megválasztott miniszterelnök, Cem Özdemir apja 1963-ban vándorolt be Törökországból Németországba vendégmunkásként, édesanyja szintén Törökországból érkezett Németországba egy évvel később. (Özdemir apja egyébként nem etnikai török, hanem a törökországi cserkesz kisebbség tagja volt, amely egy kaukázusi nyelvet beszélő nép.) Özdemir 1965-ben született, és csak 18 éves korában lett német állampolgár. Magát „anatóliai svábként” és „szekuláris muszlimként” határozza meg.
Cem Özdemir az első török származású politikus, akit tartományi miniszterelnökké választanak Németországban.
Özdemirt 1994-ben választották meg Bundestag-képviselőnek, ahol ő lett az első török származású honatya. 2004 és 2009 között a Zöldek európai parlamenti képviselője, 2008 és 2018 között pártja társelnöke volt. 2021 és 2025 között Olaf Scholz kancellár kormányában az agrárminisztériumot vezette, az első török származású szövetségi miniszterként.
A szerdai voksoláson a tartományi parlamentben 157-ből 93 képviselő szavazta meg Özdemirt, miközben a Zöldek és a CDU képviselőinek együttes száma 112 fő, tehát 19 képviselő nem nyomott igent a miniszterelnökségére. Hogy kik lehettek azok pontosan, a szavazás titkos jellege miatt nem tudni, de feltételezhető, hogy a kisebbik koalíciós partner CDU képviselői.
A szerdai szavazáson nem ez volt az egyetlen furcsaság. A márciusi választásokon harmadik helyet elért szélsőjobboldali AfD a helyi CDU vezetőjét, Manuel Hagelt javasolta miniszterelnöknek, aki azonban elutasította ezt. Ennek ellenére 34 képviselő Hagelre szavazott. Az AfD képviselőinek száma a stuttgarti parlamentben 35 fő.
A baden-württembergi választásokról szóló elemzésünk itt olvasható:
Címlapkép forrása: Thomas Niedermueller/Getty Images
A héten lesz a vezércsere a Fed élén – Mi a mérlege a Powell-korszaknak?
Mohamed A. El-Erian írása.
Lefordultak a tőzsdék, mínuszban a BUX
Csak a Telekom tartja magát.
Úgy néz ki, összeomlott Izrael kormánya - Netanjahu gyakorlatilag megbukott
Világossá vált a helyzet.
„A vevőink nem értik, miért drágább egy magyar termék, mint egy spanyol vagy német” – Hosszan sorolták a cégvezetők, mi minden fenntarthatatlan Magyarországon
Örülnek az Európához közeledésnek, de már kezükben a lista az új kormánynak.
Budapesten lopta el egy hollywoodi filmsztár banki adatait egy csaló, ez két évig fel sem tűnt a színésznek
Ketten használták a bankkártyát.
Eltűnt az Alibaba profitja - Mi történik a kínai óriásnál?
Pedig a felhőszolgáltatások szépen nőnek.
Súlyos jelentés: Amerika teljes kudarcot vallott a háborúban, Putyin rögeszmésen ragaszkodik a nagy célhoz
Az orosz elnök emelte a tétet.
Árokszállási: túl erős lett a forint, hamarosan jöhet a kamatvágás
Kissé gyengülhet a forint.
Politikai fordulat és éles tavaszi felpattanás: áprilisi piaci körkép
A márciusi piaci pánik után áprilisban éles hangulatváltás következett. Miközben a nemzetközi kötvény- és nyersanyagpiacokon továbbra is feszültség látszott, a hazai eszközök - a forint,
Pókerasztaltól a játszótéren át a HOLD-ig - Elindult az Infinity alap
Az online pókerből indulva jutott el több milliárd forintos portfóliók kezeléséig, de ma is ugyanazt tartja a sikeres befektetés egyik legfontosabb elemének, amit a pókerasztalok... The post Pó
Mondd a klubod, és megmondom, melyik híres ember vagy!
Elton John, Ed Sheeran, Ryan Reynolds - pár híresség, akik bevásárolták magukat egy fociklubba és sikerrel jártak. Pedig vannak még, akik beszálltak a foci világába,... The post Mondd a klubod,
Public CbC: Transzparencia vagy adminisztratív csapda?
Az adózási transzparencia szintet lépett egy új adatszolgáltatási formával. A multinacionális vállalatcsoportok számára a Public Country-by-Country Reporting (Public CbC) bevezetése nem csupán
A mesterséges intelligencia rendszerek hatósági felügyelete Magyarországon: máris változhat?
Az EU mesterséges intelligenciára vonatkozó rendelete (MI Rendelet) alapján a tagállamoknak legalább egy bejelentő hatóságot és legalább egy piacfelügyeleti hatóságot kell(ett) létrehozniu
Magyarország 30 éve egy szélsőséges hullámvasúton van - Kinek szán a tőke bizalmat?
Közvetlen külföldi tőkebefektetések a Baltikum-Balkán tengely országaiban. A közvetlen külföldi tőkebefektetés - vagyis az FDI – egyszerre tükrözi a befektetői bizalmat és egy gazdas
Visszatérő külföldi tőke és szektorspecifikus átrendeződés: Mikesy Álmos a hazai ingatlanpiac kilátásairól
A Portfolio Signature nagyszabású körképben vizsgálta a hazai ingatlanpiac jövőjét. Mikesy Álmos, a Gránit Alapkezelő vezérigazgatója szerint a növekvő bizalom és a régiós alulértékelts
Élőben az Akváriumból - HOLD After Hours Majális
Idén is élő After Hourst tartottunk, Zsolt és Balázs - kiegészülve Lacival és Danival - élőben nevettek, bosszankodtak, rendszerváltottak és világmegfejtettek az Akvárium nagyszínpadán. Ké
Elárulta Putyint saját bizalmasa? – Rendkívüli dolog történt a Kreml falai közt
Nem úgy ünnepelt Moszkva, mint eddig.
Kármán András fontos üzeneteket küldött, a piac jól fogadta
Meghallgatták a pénzügyminisztert.
A lengyeleket már megelőztük. Felkészül: Csehország
Váratlan fejlemény a kötvénypiacon.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?