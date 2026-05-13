Trump talpa már Kínát tapodja: az asztalon lévő témák az egész világra hatással lehetnek

Miért fontos ez az út?

Trump pekingi látogatása közel kilenc év után az első amerikai elnöki vizit Kínában – az előző szintén Trump nevéhez fűződik, 2017 novemberében járt a távol-keleti országban.

Az út éles nagyhatalmi rivalizálás közepette zajlik, amelyet az USA és Irán között zajló háború tovább terhel: Peking Teherán szoros partnereként potenciális közvetítőként tűnik fel a konfliktusban – még ha Trump hangsúlyozza is, hogy nincs szüksége Kínára a rendezéshez.

Kereskedelmi fronton a tárgyalások látványos megállapodásokat hozhatnak például a mezőgazdaság vagy a repülőgépipar területén, és előrelépést a kétoldalú kereskedelem stabilizálásában, illetve a befektetések és piacra jutás bővítésében.

A kapcsolatok alakulása szempontjából azonban legalább ennyire meghatározó a Trump–Hszi személyes „kémia": a háromnapos program keretében formális tárgyalások, állami bankett, közös program a Mennyei Templomnál és zárt körű egyeztetések egyaránt szerepelnek. A CNN elemzése szerint az itt kialakuló hangnem és bizalom évekre meghatározhatja a világ két legnagyobb gazdasága közötti viszony irányát.

Trump néhány fontos megjegyzése

Trump a pekingi csúcstalálkozó előtt több kulcskérdésben is megszólalt.

Az iráni háborúról elmondta, hogy hosszan fog egyeztetni Hszi Csin-pinggel, ugyanakkor igyekezett relativizálni Kína szerepének szükségességét a rendezésben. Prioritásként az iráni nukleáris fegyver megszerzésének megakadályozását jelölte meg, a konfliktus hazai pénzügyi terheit pedig másodlagos kérdésként kezelte.

Trump azt mondta, hogy az Iránnal folytatott tárgyalások során

nem az amerikaiak anyagi helyzetén jár az eszem. Csak egy dolog jár a fejemben: nem engedhetjük, hogy Irán atomfegyverhez jusson, ennyi az egész

– nyilatkozta az újságíróknak.

Jay Hurst, a Pentagon pénzügyi ellenőri feladatait ellátó tisztviselő szerint

az Egyesült Államok Irán elleni háborúja eddig 29 milliárd dollárba került.

Ez 4 milliárd dollárral több, mint az a szám, amelyet a Pentagon magas rangú tisztviselői két héttel ezelőtt közöltek a Kongresszussal. Egy háborús költségvetési szakértő azonban a CNN-nek azt nyilatkozta, hogy

a konfliktus végső soron legalább ezer milliárd dollárba fog kerülni az amerikai adófizetőknek.

A fogvatartottak ügyében Trump bejelentette, hogy a találkozón napirendre veszi két, Kínában fogva tartott személy politikailag érzékeny esetét: Jimmy Lai hongkongi médiavállalkozóét és kormánykritikust, akit húsz évre ítéltek, illetve Ezra Jin Mingri lelkipásztorét, akit a tavalyi októberi keresztény egyházi razziák során vettek őrizetbe.

Tajvan kapcsán Trump úgy fogalmazott, hogy a sziget státusza „mindig" napirendre kerül az ilyen tárgyalásokon, és várakozásai szerint Hszi Csin-ping ezúttal is nagy hangsúlyt fektet majd a témára. Mindeközben az amerikai védelmi tárca a pekingi út előtt 12,4 millió dollár értékű fegyvereladást jelentett be Tajvannak.

(Nem) kicsiny kínai kontingens

A CNN gyűjtése szerint a következők utaznak Trumppal Pekingbe:

Marco Rubio – amerikai külügyminiszter (Secretary of State)

– amerikai külügyminiszter (Secretary of State) Pete Hegseth – amerikai védelmi miniszter (Defense Secretary)

– amerikai védelmi miniszter (Defense Secretary) Jamieson Greer – amerikai kereskedelmi képviselő (US Trade Representative, USTR)

– amerikai kereskedelmi képviselő (US Trade Representative, USTR) Scott Bessent – amerikai pénzügyminiszter (Treasury Secretary)

– amerikai pénzügyminiszter (Treasury Secretary) Tim Cook – az Apple vezérigazgatója (CEO)

– az Apple vezérigazgatója (CEO) Elon Musk – a Tesla vezérigazgatója (CEO)

– a Tesla vezérigazgatója (CEO) Kelly Ortberg – a Boeing vezérigazgatója (CEO)

– a Boeing vezérigazgatója (CEO) Dina Powell McCormick – a Meta elnöke és alelnöke (President and Vice Chairman); Trump első ciklusában helyettes nemzetbiztonsági tanácsadó (Deputy National Security Advisor) volt

– a Meta elnöke és alelnöke (President and Vice Chairman); Trump első ciklusában helyettes nemzetbiztonsági tanácsadó (Deputy National Security Advisor) volt Eric Trump – Donald Trump fia (üzletember)

– Donald Trump fia (üzletember) Lara Trump – Eric Trump felesége; korábban az RNC társelnöke (a 2024-es kampány idején); jelenleg Fox News-műsorvezető (My View with Lara Trump, szombatonként)

– Eric Trump felesége; korábban az RNC társelnöke (a 2024-es kampány idején); jelenleg Fox News-műsorvezető (My View with Lara Trump, szombatonként) Sean Hannity – Fox News-műsorvezető (televíziós kommentátor)

Továbbá az alábbi vállalatok meg nem nevezett vezetői:

BlackRock

Blackstone

Cargill

Citi

Coherent

GE Aerospace

Goldman Sachs

Illumina

Mastercard

Micron

Qualcomm

Visa

Dél-koreai előtárgyalások: „őszinte és konstruktív” egyeztetés a Trump–Hszi-csúcs előtt

Az amerikai és kínai kereskedelmi delegációk szerdán Dél-Koreában tárgyaltak a Donald Trump és Hszi Csin-ping közötti csúcstalálkozó előtt, a kínai állami média szerint

őszinte, mélyreható és konstruktív

egyeztetést folytatva a gazdasági és kereskedelmi vitákról, konkrétumok nélkül. A megbeszélést az Egyesült Államok részéről Scott Bessent pénzügyminiszter, Kína részéről pedig He Lifeng miniszterelnök-helyettes vezette.

Nagyon más Kína

Trump 2017-es kínai látogatása óta alapjaiban fordult át az amerikai–kínai viszony: akkor még nem rázta szét az ellátási láncokat a vámháború, nem mérgesítette el a kapcsolatokat a Covid-időszak retorikája, és nem épült ki a kétoldalú technológiai korlátozások rendszere sem.

Most viszont Trump egy olyan Kínába érkezik, amely tudatosan öltött páncélt magára a külső sokkok ellen: új kereskedelmi partnerek segítségével csökkentette amerikai piaci kitettségét, közben ráerősített az AI-ra, a zöld technológiákra és a piacvezető chipek területén történő felzárkózásra.

Peking emellett felpörgette iparának modernizációját és automatizálását, ami tovább növelte exporterejét, ugyanakkor még élesebbé tette a technológiai dominanciáért folyó rivalizálást és a hatalmas kínai külkereskedelmi többlet miatti amerikai aggodalmakat.

Mindezektől láthatóan megnőtt Kína önbizalma is: a korábbi amerikai lépésekre már keményebb ellenlépésekkel reagált (például viszontvámokkal és ritkaföldfém-függőségre építő nyomásgyakorlással), így Hszi Csin-ping most könnyebben érezheti úgy, hogy Kína régi célja – az Egyesült Államok szemében „egyenrangúként” megjelenni – közelebb került.

