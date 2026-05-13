Trump talpa már Kínát tapodja: az asztalon lévő témák az egész világra hatással lehetnek

Miért fontos ez az út?
Trump pekingi látogatása közel kilenc év után az első amerikai elnöki vizit Kínában – az előző szintén Trump nevéhez fűződik, 2017 novemberében járt a távol-keleti országban.
Az út éles nagyhatalmi rivalizálás közepette zajlik, amelyet az USA és Irán között zajló háború tovább terhel: Peking Teherán szoros partnereként potenciális közvetítőként tűnik fel a konfliktusban – még ha Trump hangsúlyozza is, hogy nincs szüksége Kínára a rendezéshez.
Kereskedelmi fronton a tárgyalások látványos megállapodásokat hozhatnak például a mezőgazdaság vagy a repülőgépipar területén, és előrelépést a kétoldalú kereskedelem stabilizálásában, illetve a befektetések és piacra jutás bővítésében.
A kapcsolatok alakulása szempontjából azonban legalább ennyire meghatározó a Trump–Hszi személyes „kémia": a háromnapos program keretében formális tárgyalások, állami bankett, közös program a Mennyei Templomnál és zárt körű egyeztetések egyaránt szerepelnek. A CNN elemzése szerint az itt kialakuló hangnem és bizalom évekre meghatározhatja a világ két legnagyobb gazdasága közötti viszony irányát.
Trump néhány fontos megjegyzése
Trump a pekingi csúcstalálkozó előtt több kulcskérdésben is megszólalt.
Az iráni háborúról elmondta, hogy hosszan fog egyeztetni Hszi Csin-pinggel, ugyanakkor igyekezett relativizálni Kína szerepének szükségességét a rendezésben. Prioritásként az iráni nukleáris fegyver megszerzésének megakadályozását jelölte meg, a konfliktus hazai pénzügyi terheit pedig másodlagos kérdésként kezelte.
Trump azt mondta, hogy az Iránnal folytatott tárgyalások során
nem az amerikaiak anyagi helyzetén jár az eszem. Csak egy dolog jár a fejemben: nem engedhetjük, hogy Irán atomfegyverhez jusson, ennyi az egész
– nyilatkozta az újságíróknak.
Jay Hurst, a Pentagon pénzügyi ellenőri feladatait ellátó tisztviselő szerint
az Egyesült Államok Irán elleni háborúja eddig 29 milliárd dollárba került.
Ez 4 milliárd dollárral több, mint az a szám, amelyet a Pentagon magas rangú tisztviselői két héttel ezelőtt közöltek a Kongresszussal. Egy háborús költségvetési szakértő azonban a CNN-nek azt nyilatkozta, hogy
a konfliktus végső soron legalább ezer milliárd dollárba fog kerülni az amerikai adófizetőknek.
A fogvatartottak ügyében Trump bejelentette, hogy a találkozón napirendre veszi két, Kínában fogva tartott személy politikailag érzékeny esetét: Jimmy Lai hongkongi médiavállalkozóét és kormánykritikust, akit húsz évre ítéltek, illetve Ezra Jin Mingri lelkipásztorét, akit a tavalyi októberi keresztény egyházi razziák során vettek őrizetbe.
Tajvan kapcsán Trump úgy fogalmazott, hogy a sziget státusza „mindig" napirendre kerül az ilyen tárgyalásokon, és várakozásai szerint Hszi Csin-ping ezúttal is nagy hangsúlyt fektet majd a témára. Mindeközben az amerikai védelmi tárca a pekingi út előtt 12,4 millió dollár értékű fegyvereladást jelentett be Tajvannak.
(Nem) kicsiny kínai kontingens
A CNN gyűjtése szerint a következők utaznak Trumppal Pekingbe:
- Marco Rubio – amerikai külügyminiszter (Secretary of State)
- Pete Hegseth – amerikai védelmi miniszter (Defense Secretary)
- Jamieson Greer – amerikai kereskedelmi képviselő (US Trade Representative, USTR)
- Scott Bessent – amerikai pénzügyminiszter (Treasury Secretary)
- Tim Cook – az Apple vezérigazgatója (CEO)
- Elon Musk – a Tesla vezérigazgatója (CEO)
- Kelly Ortberg – a Boeing vezérigazgatója (CEO)
- Dina Powell McCormick – a Meta elnöke és alelnöke (President and Vice Chairman); Trump első ciklusában helyettes nemzetbiztonsági tanácsadó (Deputy National Security Advisor) volt
- Eric Trump – Donald Trump fia (üzletember)
- Lara Trump – Eric Trump felesége; korábban az RNC társelnöke (a 2024-es kampány idején); jelenleg Fox News-műsorvezető (My View with Lara Trump, szombatonként)
- Sean Hannity – Fox News-műsorvezető (televíziós kommentátor)
Továbbá az alábbi vállalatok meg nem nevezett vezetői:
- BlackRock
- Blackstone
- Cargill
- Citi
- Coherent
- GE Aerospace
- Goldman Sachs
- Illumina
- Mastercard
- Micron
- Qualcomm
- Visa
Dél-koreai előtárgyalások: „őszinte és konstruktív” egyeztetés a Trump–Hszi-csúcs előtt
Az amerikai és kínai kereskedelmi delegációk szerdán Dél-Koreában tárgyaltak a Donald Trump és Hszi Csin-ping közötti csúcstalálkozó előtt, a kínai állami média szerint
őszinte, mélyreható és konstruktív
egyeztetést folytatva a gazdasági és kereskedelmi vitákról, konkrétumok nélkül. A megbeszélést az Egyesült Államok részéről Scott Bessent pénzügyminiszter, Kína részéről pedig He Lifeng miniszterelnök-helyettes vezette.
Nagyon más Kína
Trump 2017-es kínai látogatása óta alapjaiban fordult át az amerikai–kínai viszony: akkor még nem rázta szét az ellátási láncokat a vámháború, nem mérgesítette el a kapcsolatokat a Covid-időszak retorikája, és nem épült ki a kétoldalú technológiai korlátozások rendszere sem.
Most viszont Trump egy olyan Kínába érkezik, amely tudatosan öltött páncélt magára a külső sokkok ellen: új kereskedelmi partnerek segítségével csökkentette amerikai piaci kitettségét, közben ráerősített az AI-ra, a zöld technológiákra és a piacvezető chipek területén történő felzárkózásra.
Peking emellett felpörgette iparának modernizációját és automatizálását, ami tovább növelte exporterejét, ugyanakkor még élesebbé tette a technológiai dominanciáért folyó rivalizálást és a hatalmas kínai külkereskedelmi többlet miatti amerikai aggodalmakat.
Mindezektől láthatóan megnőtt Kína önbizalma is: a korábbi amerikai lépésekre már keményebb ellenlépésekkel reagált (például viszontvámokkal és ritkaföldfém-függőségre építő nyomásgyakorlással), így Hszi Csin-ping most könnyebben érezheti úgy, hogy Kína régi célja – az Egyesült Államok szemében „egyenrangúként” megjelenni – közelebb került.
Címlapkép forrása: Alex Wong/Getty Images
Megszólalt a szakértő: Putyin a félelmetes nukleáris rakétával valójában a szégyent próbálja leplezni
Nem úgy sikerült a moszkvai esemény, ahogy azt tervezték.
MTA-elnök: Számomra nincs jelentősége annak, hogy van-e bármilyen rokoni kapcsolatom a belügyminiszterrel
Szerinte egy normális országban ez nem számít.
Váratlan incidens Magyarország szomszédjában: vadászgépeket riasztott Ausztria
Amerikai repülőgépekkel néztek farkasszemet az osztrák Typhoonok.
Soha ezelőtt nem történt még ilyen a forinttal - Itt a nagy fordulat?
Példátlan túlfűtöttséget láthatunk.
Szerbia nem elégedett a Mol felvásárlási tervével
Kompromisszum kell, de "nem minden áron".
Hírhedt politikus mondott zavaros vádbeszédet Európa ellen: a Szovjetuniótól a náci Németországig terjedtek a vádak
Szerinte megszűntek az emberi jogok.
Török vendégmunkás fia lett miniszterelnök Németországban
Több furcsaság is történt Stuttgartban Cem Özdemir megválasztásakor.
Építőipari dolgozókat ítélt el a bíróság, mert saját zsebükre értékesítették a megmaradt szigetelőanyagot
Sikkasztás és pénzmosás volt a vád.
Politikai fordulat és éles tavaszi felpattanás: áprilisi piaci körkép
A márciusi piaci pánik után áprilisban éles hangulatváltás következett. Miközben a nemzetközi kötvény- és nyersanyagpiacokon továbbra is feszültség látszott, a hazai eszközök - a forint,
Pókerasztaltól a játszótéren át a HOLD-ig - Elindult az Infinity alap
Az online pókerből indulva jutott el több milliárd forintos portfóliók kezeléséig, de ma is ugyanazt tartja a sikeres befektetés egyik legfontosabb elemének, amit a pókerasztalok... The post Pó
Mondd a klubod, és megmondom, melyik híres ember vagy!
Elton John, Ed Sheeran, Ryan Reynolds - pár híresség, akik bevásárolták magukat egy fociklubba és sikerrel jártak. Pedig vannak még, akik beszálltak a foci világába,... The post Mondd a klubod,
A mesterséges intelligencia rendszerek hatósági felügyelete Magyarországon: máris változhat?
Az EU mesterséges intelligenciára vonatkozó rendelete (MI Rendelet) alapján a tagállamoknak legalább egy bejelentő hatóságot és legalább egy piacfelügyeleti hatóságot kell(ett) létrehozniu
Magyarország 30 éve egy szélsőséges hullámvasúton van - Kinek szán a tőke bizalmat?
Közvetlen külföldi tőkebefektetések a Baltikum-Balkán tengely országaiban. A közvetlen külföldi tőkebefektetés - vagyis az FDI – egyszerre tükrözi a befektetői bizalmat és egy gazdas
Public CbC: Transzparencia vagy adminisztratív csapda?
Az adózási transzparencia szintet lépett egy új adatszolgáltatási formával. A multinacionális vállalatcsoportok számára a Public Country-by-Country Reporting (Public CbC) bevezetése nem csupán
Visszatérő külföldi tőke és szektorspecifikus átrendeződés: Mikesy Álmos a hazai ingatlanpiac kilátásairól
A Portfolio Signature nagyszabású körképben vizsgálta a hazai ingatlanpiac jövőjét. Mikesy Álmos, a Gránit Alapkezelő vezérigazgatója szerint a növekvő bizalom és a régiós alulértékelts
Élőben az Akváriumból - HOLD After Hours Majális
Idén is élő After Hourst tartottunk, Zsolt és Balázs - kiegészülve Lacival és Danival - élőben nevettek, bosszankodtak, rendszerváltottak és világmegfejtettek az Akvárium nagyszínpadán. Ké
Elárulta Putyint saját bizalmasa? – Rendkívüli dolog történt a Kreml falai közt
Nem úgy ünnepelt Moszkva, mint eddig.
Kármán András fontos üzeneteket küldött, a piac jól fogadta
Meghallgatták a pénzügyminisztert.
A lengyeleket már megelőztük. Felkészül: Csehország
Váratlan fejlemény a kötvénypiacon.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?