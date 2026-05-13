Trump talpa már Kínát tapodja: az asztalon lévő témák az egész világra hatással lehetnek
Donald Trump közel kilenc év után az első hivatalban lévő amerikai elnökként érkezett Pekingbe, ahol Hszi Csin-pinggel a kereskedelmi feszültségektől Tajvanig több, globális kockázatokat hordozó ügyet is napirendre vehetnek. A találkozó tétjét tovább emeli az USA–Irán háború, amelyben Kína – Teherán szoros partnereként – potenciális közvetítőként jelenhet meg, miközben Washington látványos üzleteket és a kétoldalú kapcsolatok stabilizálását is célba veheti. A delegáció összetétele is jelzi, hogy a Fehér Ház a geopolitikai üzenetek mellett üzleti fronton is komoly eredményeket vár a háromnapos programtól, tudosít a CNN.

Miért fontos ez az út?

Trump pekingi látogatása közel kilenc év után az első amerikai elnöki vizit Kínában – az előző szintén Trump nevéhez fűződik, 2017 novemberében járt a távol-keleti országban.

Az út éles nagyhatalmi rivalizálás közepette zajlik, amelyet az USA és Irán között zajló háború tovább terhel: Peking Teherán szoros partnereként potenciális közvetítőként tűnik fel a konfliktusban – még ha Trump hangsúlyozza is, hogy nincs szüksége Kínára a rendezéshez.

Kereskedelmi fronton a tárgyalások látványos megállapodásokat hozhatnak például a mezőgazdaság vagy a repülőgépipar területén, és előrelépést a kétoldalú kereskedelem stabilizálásában, illetve a befektetések és piacra jutás bővítésében.

A kapcsolatok alakulása szempontjából azonban legalább ennyire meghatározó a Trump–Hszi személyes „kémia": a háromnapos program keretében formális tárgyalások, állami bankett, közös program a Mennyei Templomnál és zárt körű egyeztetések egyaránt szerepelnek. A CNN elemzése szerint az itt kialakuló hangnem és bizalom évekre meghatározhatja a világ két legnagyobb gazdasága közötti viszony irányát.

Trump néhány fontos megjegyzése

Trump a pekingi csúcstalálkozó előtt több kulcskérdésben is megszólalt.

Az iráni háborúról elmondta, hogy hosszan fog egyeztetni Hszi Csin-pinggel, ugyanakkor igyekezett relativizálni Kína szerepének szükségességét a rendezésben. Prioritásként az iráni nukleáris fegyver megszerzésének megakadályozását jelölte meg, a konfliktus hazai pénzügyi terheit pedig másodlagos kérdésként kezelte.

Trump azt mondta, hogy az Iránnal folytatott tárgyalások során

nem az amerikaiak anyagi helyzetén jár az eszem. Csak egy dolog jár a fejemben: nem engedhetjük, hogy Irán atomfegyverhez jusson, ennyi az egész

– nyilatkozta az újságíróknak.

Jay Hurst, a Pentagon pénzügyi ellenőri feladatait ellátó tisztviselő szerint

az Egyesült Államok Irán elleni háborúja eddig 29 milliárd dollárba került.

Ez 4 milliárd dollárral több, mint az a szám, amelyet a Pentagon magas rangú tisztviselői két héttel ezelőtt közöltek a Kongresszussal. Egy háborús költségvetési szakértő azonban a CNN-nek azt nyilatkozta, hogy

a konfliktus végső soron legalább ezer milliárd dollárba fog kerülni az amerikai adófizetőknek.

A fogvatartottak ügyében Trump bejelentette, hogy a találkozón napirendre veszi két, Kínában fogva tartott személy politikailag érzékeny esetét: Jimmy Lai hongkongi médiavállalkozóét és kormánykritikust, akit húsz évre ítéltek, illetve Ezra Jin Mingri lelkipásztorét, akit a tavalyi októberi keresztény egyházi razziák során vettek őrizetbe.

Tajvan kapcsán Trump úgy fogalmazott, hogy a sziget státusza „mindig" napirendre kerül az ilyen tárgyalásokon, és várakozásai szerint Hszi Csin-ping ezúttal is nagy hangsúlyt fektet majd a témára. Mindeközben az amerikai védelmi tárca a pekingi út előtt 12,4 millió dollár értékű fegyvereladást jelentett be Tajvannak.

(Nem) kicsiny kínai kontingens

A CNN gyűjtése szerint a következők utaznak Trumppal Pekingbe:

  • Marco Rubio – amerikai külügyminiszter (Secretary of State)
  • Pete Hegseth – amerikai védelmi miniszter (Defense Secretary)
  • Jamieson Greer – amerikai kereskedelmi képviselő (US Trade Representative, USTR)
  • Scott Bessent – amerikai pénzügyminiszter (Treasury Secretary)
  • Tim Cook – az Apple vezérigazgatója (CEO)
  • Elon Musk – a Tesla vezérigazgatója (CEO)
  • Kelly Ortberg – a Boeing vezérigazgatója (CEO)
  • Dina Powell McCormick – a Meta elnöke és alelnöke (President and Vice Chairman); Trump első ciklusában helyettes nemzetbiztonsági tanácsadó (Deputy National Security Advisor) volt
  • Eric Trump – Donald Trump fia (üzletember)
  • Lara Trump – Eric Trump felesége; korábban az RNC társelnöke (a 2024-es kampány idején); jelenleg Fox News-műsorvezető (My View with Lara Trump, szombatonként)
  • Sean Hannity – Fox News-műsorvezető (televíziós kommentátor)

Továbbá az alábbi vállalatok meg nem nevezett vezetői:

  • BlackRock
  • Blackstone
  • Cargill
  • Citi
  • Coherent
  • GE Aerospace
  • Goldman Sachs
  • Illumina
  • Mastercard
  • Micron
  • Qualcomm
  • Visa

Dél-koreai előtárgyalások: „őszinte és konstruktív” egyeztetés a Trump–Hszi-csúcs előtt

Az amerikai és kínai kereskedelmi delegációk szerdán Dél-Koreában tárgyaltak a Donald Trump és Hszi Csin-ping közötti csúcstalálkozó előtt, a kínai állami média szerint

őszinte, mélyreható és konstruktív

egyeztetést folytatva a gazdasági és kereskedelmi vitákról, konkrétumok nélkül. A megbeszélést az Egyesült Államok részéről Scott Bessent pénzügyminiszter, Kína részéről pedig He Lifeng miniszterelnök-helyettes vezette.

Nagyon más Kína

Trump 2017-es kínai látogatása óta alapjaiban fordult át az amerikai–kínai viszony: akkor még nem rázta szét az ellátási láncokat a vámháború, nem mérgesítette el a kapcsolatokat a Covid-időszak retorikája, és nem épült ki a kétoldalú technológiai korlátozások rendszere sem.

Most viszont Trump egy olyan Kínába érkezik, amely tudatosan öltött páncélt magára a külső sokkok ellen: új kereskedelmi partnerek segítségével csökkentette amerikai piaci kitettségét, közben ráerősített az AI-ra, a zöld technológiákra és a piacvezető chipek területén történő felzárkózásra.

Peking emellett felpörgette iparának modernizációját és automatizálását, ami tovább növelte exporterejét, ugyanakkor még élesebbé tette a technológiai dominanciáért folyó rivalizálást és a hatalmas kínai külkereskedelmi többlet miatti amerikai aggodalmakat.

Mindezektől láthatóan megnőtt Kína önbizalma is: a korábbi amerikai lépésekre már keményebb ellenlépésekkel reagált (például viszontvámokkal és ritkaföldfém-függőségre építő nyomásgyakorlással), így Hszi Csin-ping most könnyebben érezheti úgy, hogy Kína régi célja – az Egyesült Államok szemében „egyenrangúként” megjelenni – közelebb került.

MISKOLC - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

