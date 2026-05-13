Úgy néz ki, összeomlott Izrael kormánya - Netanjahu gyakorlatilag megbukott
Globál

Benjámin Netanjahu miniszterelnök koalíciója a mai napra tervezett összes törvényjavaslatát levette a Kneszet plenáris ülésének napirendjéről, az izraeli kormánykoalíció egyelőre úgy tűnik, összeomlott - számol be a Times of Israel.

A lépés közvetlen előzménye az volt, hogy a Degel Hatora ultraortodox párt kedden bejelentette, hogy többé nem tekintik magukat a kormánykoalíció részének, és a Kneszet feloszlatásán fognak dolgozni. A szakítás oka, hogy a koalíció nem tudta elfogadtatni az ultraortodox közösséget katonai szolgálat alól mentesítő szóló törvényt.

A héber nyelvű sajtójelentések szerint a Degel Hatora bejelentése azért is okozott komoly bizonytalanságot a koalícióban, mert a szintén ultraortodox Sasz párt egyelőre nem reagált a történtekre.

Így szinte biztosan elvesztette a többségét Benjámin Netanjahu kormánykoalíciója, ennek megfelelően az összes, mai napra tervezett törvényjavaslatot visszavonták.

A Kneszetben a törvényjavaslatok előzetes szavazására hagyományosan szerdánként kerül sor.

A Degel Hatora a haszid Agudat Jiszráellel együtt alkotja az Egységes Tóra Zsidóság pártszövetséget. Az Agudat Jiszráel egyik jól értesült forrása a The Times of Israelnek azt nyilatkozta, hogy amennyiben a Kneszet feloszlatása szavazásra kerül, ők is támogatni fogják azt.

A Knesszet feloszlatásáról jövő héten szavaznak az izraeli honatyák, a mostani helyzet alapján valószínűleg új választás lesz Izraelben az ősszel.

Címlapkép forrása: Jack Guez -Pool/Getty Images

