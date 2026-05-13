Üzent az új kormánynak Ukrajna: maradéktalanul teljesítik Magyarország követeléseit
Tarasz Kacska, az európai és euroatlanti integrációért felelős ukrán miniszterelnök-helyettes szerdán azt mondta, Ukrajna olyan döntést készít elő a nemzeti kisebbségekről, amely teljes mértékben figyelembe veszi Magyarország érdekeit – írja az RBK.

Kacska a „Jogállamisági útiterv: egy évvel az elfogadás után” című fórumon újságíróknak azt mondta, Ukrajna cselekvési tervet hozott létre az EU-s tagállamok nemzeti kisebbségekkel kapcsolatos követelményeinek megfelelően, a megfelelő intézkedések pedig már folyamatban vannak. Ezek Magyarország érdekeit teljes mértékben figyelembe veszik.

Kacska a fórumon megjegyezte, az új magyar kormány ezen a héten alakul meg, és Ukrajna most kihasználja ezt a lehetőséget, hogy mindenkivel megértesse, hogy az első csatlakozási klaszter megnyitása támogatja Magyarország álláspontját a nemzeti kisebbségek védelmét illetően.

Az EU-tagállamokkal által támasztott követelményekben van egy megfelelő mérce a nemzeti kisebbségek tiszteletben tartására. Van egy cselekvési terv, amelyet ezzel az útitervvel együtt készítettünk el, és a nemzeti kisebbségekkel kapcsolatos intézkedések folyamatban vannak. Ezek teljes mértékben figyelembe veszik Magyarország minden érdekét

– fogalmazott Kacska.

A miniszterelnök-helyettes megjegyezte, hogy emiatt nagy reménnyel tekintenek arra, hogy a magyar kormány megalakulásával megkezdődhet a munka Ukrajna uniós csatlakozását illetően.

Magyar Péter miniszterelnök korábban kijelentette, Magyarország csak akkor támogatja, hogy Ukrajna megkezdje az uniós csatlakozásról szóló tárgyalásokat, ha az ukrajnai magyar közösség jogai teljesülnek.

Elérkezett az ideje, hogy Ukrajna megszüntesse a több mint egy évtizede fennálló jogkorlátozást és, hogy a kárpátaljai magyarok minden kulturális, nyelvi, közigazgatási és felsőoktatási jogukat visszakapják, és újra egyenrangú, megbecsült polgárai lehessenek Ukrajnának

írta Magyar Péter április 28-án, miután Babják Zoltánnal, a kárpátaljai Beregszász polgármesterével találkozott.

Magyar Péter akkor azt is megjegyezte, június elejére találkozót kezdeményez Beregszászban Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel.

MISKOLC - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

