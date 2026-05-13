Vadonatúj gépszörnyet vet be Ukrajna, hogy kimentse a tűz alatt álló fegyvereket
Ukrajna bemutatta az Inguar-4 jelzésű, háromtengelyes páncélozott műszaki mentőjárművét, amely akár 30 tonnás harcjárművek kivontatására is képes a harci zónából. A hazai fejlesztésű eszköz az ország egyik legégetőbb harctéri hiányosságára kínál megoldást - írta az Army Recognition.

Az Inguar Defence 2026. május 11-én hozta nyilvánosságra azokat a tesztvideókat, amelyeken az Inguar-4 a hátsó hidraulikus vontatóberendezésével egy Inguar-3-as járművet mozgat. A 6x6-os hajtásképletű eszközt kifejezetten arra tervezték, hogy a sérült páncélosokat kimentse a tűz alatt álló területekről. A gyors beavatkozás célja, hogy megóvják a haditechnikát, mielőtt egy tüzérségi vagy dróncsapás végleg megsemmisítené azt.

A jármű fejlesztése közvetlenül összefügg azzal, hogy az ukrán haderő 2022 óta rendkívül vegyes páncélosflottát üzemeltet.

A hadrendben nyugati, török és hazai gyártmányú eszközök egyaránt megtalálhatók. Ezek közé tartoznak például az M113-asok, a MaxxPro és Kirpi típusok, a Roshel Senatorok, valamint a hazai Inguar-3-asok. A fejlesztőcég vezérigazgatója, Artem Juscsuk a program elindítását a harctéri evakuálási kapacitás hiányával, továbbá az Inguar-3 járműcsalád növekvő harctéri alkalmazásával indokolta.

Az Inguar-4 megjelenése egy tágabb iparági fordulatot is jelez. Ukrajna ugyanis fokozatosan eltávolodik a háború elején jellemző improvizált megoldásoktól, amikor kereskedelmi típusok – például Ford F-sorozatú, Dodge Ram, Toyota és MAN – teherautó-alvázaira építettek páncélzatot. Ehelyett immár kifejezetten katonai célra tervezett alvázakat fejlesztenek. Az Inguar-4 alapját a már bevált Inguar-3 adja. Ezt a konstrukciót egy harmadik tengellyel egészítették ki, továbbá minden kereke független felfüggesztést kapott. Ez a kialakítás jobb teherelosztást, nagyobb vontatási stabilitást és kiváló terepjáró képességet biztosít a nagy tömegű járművek mozgatásakor.

Lényeges konstrukciós megoldás, hogy a jármű páncélzata moduláris, ennek köszönhetően egy aknarobbanás okozta sérülés esetén a megrongálódott szerkezeti elemek egyenként is cserélhetők vagy javíthatók. Így nincs szükség a teljes páncéltest újraépítésére.

