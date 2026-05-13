  • Megjelenítés
Váratlan fordulat Ukrajnában: megtörtént, amire kevesen számítottak, összeomlóban az oroszok a fronton
Globál

Váratlan fordulat Ukrajnában: megtörtént, amire kevesen számítottak, összeomlóban az oroszok a fronton

Portfolio
Az Institute for the Study of War (ISW) amerikai agytröszt az orosz-ukrán háború kezdetei óta gyűjti az adatokat minden hónap eredményeiről. A legfrissebb számok nem mutatnak jól az oroszok számára – írja az EuroMaidan Press.

A várakozásokkal ellentétben az oroszok egyre több területet veszítenek Ukrajnában, 2026 áprilisában az egymást követő második hónapban csökkent az ellenőrzésük alatt álló részek mennyisége. Az ISW értékelése szerint áprilisban összesen 46 négyzetkilométerrel csökkent az orosz ellenőrzés alatt álló területek mérete, egy hónappal korábban 13 négyzetkilométernyi területet szereztek vissza az ukránok. Ez jelentős változást mutat a korábbi eseményekkel szemben, akkor az oroszok folyamatosan szereztek új részeket az országból.

A cikk szerint mostanra érdemes feltenni a kérdést, hogy Moszkva nagy tavaszi offenzívája teljesen összeomlott-e.

Az ISW megállapítása szerint egyelőre inkább a nagyszabású támadás megindításának késése érezhető, nem annak a teljes elbukása, ugyanakkor a csúszás is aggasztó tendenciákat mutatnak Moszkva számára. Ezzel ugyanis megtört a korábban érzékelhető lendület, már egyértelműen nem az ő kezükben van a kezdeményezés. Arra ugyanakkor felhívták a figyelmet, hogy a szárazföldön egyelőre érzékelhető az orosz lendület megtörése, a levegőben viszont nem. Az egyik elemző szerint az orosz támadás elmaradásának oka, hogy már nem képesek elegendő mértékben biztosítani az emberek pótlását a fronton.

Az Ukrajnát támadó orosz haderő létszáma 700 ezer fő körül mozog, ez megegyezik az egy évvel korábbival, és ez elegendő a túlerőhöz, és a nyomásgyakorláshoz. Az elmúlt időszakban ugyanakkor a veszteségek növekedése miatt nem képesek hatékonyan pótolni a katonákat. Emiatt nehézségeket tapasztalnak, hogy egyetlen szektorban akkora erőt vonjanak össze, amely képes tartósan offenzív műveleteket fenntartani. A helyzet most azt a kényelmetlen szituációt szülte, hogy egyes szakaszokon a nyomás fenntartása érdekében kénytelenek más területekről kivonni csapatokat, ám ezzel azt gyengébb védelemmel hagyják. Az ukránok ezeket a hiányosságokat képesek ellentámadásokkal megtorolni, emiatt csökken az orosz területek mérete.

Még több Globál

Putyin bejelentette a félelmetes Szarmat ICBM hadrendbe állítását, karnyújtásnyira kerülhet a háború lezárása – Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán

Hírszerzési jelentés: lelepleződött Putyin titka, nagy gyengeségre utal a büszke parádé

Súlyos figyelmeztetés érkezett az új halálos vírus miatt - 42 napos karantén jöhet, vizsgálják, hogy mutálódott-e a vírustörzs

Kapcsolódó cikkünk

Putyin bejelentette a félelmetes Szarmat ICBM hadrendbe állítását, karnyújtásnyira kerülhet a háború lezárása – Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán

Címlapkép forrása: Kostiantyn Liberov/Libkos/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

MISKOLC - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

MISKOLC - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 13.

Pécs - Merre tovább hazai kkv-k?

2026. május 14.

Székesfehérvár - Merre tovább hazai kkv-k?

2026. május 19.

AgroFood 2026

2026. május 19.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Fontos üzenetet kaptak Amerikából a befektetők - Mutatjuk, hogy reagált a forint
Megalakult a Tisza-kormány - Szerdán érkeznek az új bejelentések az első kormányülés után
Elismerte a Kreml: igaz, amit mindenki mond most az ukrajnai háborúról
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility