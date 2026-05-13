Váratlan fordulat Ukrajnában: megtörtént, amire kevesen számítottak, összeomlóban az oroszok a fronton

A várakozásokkal ellentétben az oroszok egyre több területet veszítenek Ukrajnában, 2026 áprilisában az egymást követő második hónapban csökkent az ellenőrzésük alatt álló részek mennyisége. Az ISW értékelése szerint áprilisban összesen 46 négyzetkilométerrel csökkent az orosz ellenőrzés alatt álló területek mérete, egy hónappal korábban 13 négyzetkilométernyi területet szereztek vissza az ukránok. Ez jelentős változást mutat a korábbi eseményekkel szemben, akkor az oroszok folyamatosan szereztek új részeket az országból.

A cikk szerint mostanra érdemes feltenni a kérdést, hogy Moszkva nagy tavaszi offenzívája teljesen összeomlott-e.

Az ISW megállapítása szerint egyelőre inkább a nagyszabású támadás megindításának késése érezhető, nem annak a teljes elbukása, ugyanakkor a csúszás is aggasztó tendenciákat mutatnak Moszkva számára. Ezzel ugyanis megtört a korábban érzékelhető lendület, már egyértelműen nem az ő kezükben van a kezdeményezés. Arra ugyanakkor felhívták a figyelmet, hogy a szárazföldön egyelőre érzékelhető az orosz lendület megtörése, a levegőben viszont nem. Az egyik elemző szerint az orosz támadás elmaradásának oka, hogy már nem képesek elegendő mértékben biztosítani az emberek pótlását a fronton.

Az Ukrajnát támadó orosz haderő létszáma 700 ezer fő körül mozog, ez megegyezik az egy évvel korábbival, és ez elegendő a túlerőhöz, és a nyomásgyakorláshoz. Az elmúlt időszakban ugyanakkor a veszteségek növekedése miatt nem képesek hatékonyan pótolni a katonákat. Emiatt nehézségeket tapasztalnak, hogy egyetlen szektorban akkora erőt vonjanak össze, amely képes tartósan offenzív műveleteket fenntartani. A helyzet most azt a kényelmetlen szituációt szülte, hogy egyes szakaszokon a nyomás fenntartása érdekében kénytelenek más területekről kivonni csapatokat, ám ezzel azt gyengébb védelemmel hagyják. Az ukránok ezeket a hiányosságokat képesek ellentámadásokkal megtorolni, emiatt csökken az orosz területek mérete.

