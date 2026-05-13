Váratlan incidens Magyarország szomszédjában: vadászgépeket riasztott Ausztria

Az osztrák védelmi tárca közlése szerint május 10-én és 11-én is amerikai katonai repülőgépek miatt riasztották a légierő vadászgépeit.
Az intézkedésre azért volt szükség, mert az Egyesült Államok légierejének gépei megközelítették, illetve átrepülték az ország légterét. Az érintett repülőgépek U-28 típusjelű, módosított PC-12 légcsavaros gépek voltak. Ezeket az amerikai fegyveres erők elsősorban jelfelderítésre és hírszerzésre használják.
A német nyelvű sajtó eleinte jogosulatlan légtérsértésről írt, később ezt az érintettek cáfolták.
Valójában a következő történt: az amerikai fél május 10-re két gépre is kért átrepülési engedélyt, de ezekkel aznap még nem élt. Később azonban két másik, be nem jelentett amerikai katonai gép közelítette meg az osztrák légteret.
Emiatt riasztották a vadászgépeket, ám az amerikai repülők még a határ átlépése előtt visszafordultak.
Az Egyesült Államok másnap újra benyújtotta az átrepülési kérelmet, amelyet május 11-én már igénybe is vettek. Az osztrák légierő ekkor is Eurofighter Typhoonokat küldött fel a legmagasabb, úgynevezett "A prioritású" riasztási fokozatban. Ennek célja az volt, hogy vizuálisan is ellenőrizzék, valóban az engedélyezett gépek repülnek-e át a légtéren. Az elfogás a felső-ausztriai Totes Gebirge hegység felett történt, több mint hatvan kilométerre a német határtól.
Ausztria nem tagja a NATO-nak, alkotmánya ugyanis örökös semlegességet ír elő. A külföldi katonai tranzit szárazföldön és légi úton egyaránt előzetes jóváhagyáshoz kötött. Ezt általában csak akkor engedélyezik, ha az nem kapcsolódik háborús műveletekhez.
Az Egyesült Államok Európai Parancsnoksága közleményében azt írta, hogy az átrepülés egy adminisztratív hiba kijavítása után zajlott le. Hangsúlyozták, hogy Washington továbbra is maradéktalanul betartja az osztrák jogszabályokat.
Széljegyzeten érdemes lehet megjegyezni: ez nem mindig volt így - 2002-ben diplomáciai incidens is történt emiatt a két ország közt. Ekkor az amerikai légierő két F-117A Nighthawk lopakodó vadászbombázót próbált meg átcsempészni az osztrák légtéren úgy, hogy csak a kísérő KC-10A légi utántöltő repülőgépre nyújtottak be repülési tervet. Az osztrák légierő Draken vadászgépei akkor sikeresen azonosították a be nem jelentett repülőgépeket, Bécs pedig hivatalos diplomáciai tiltakozást nyújtott be.
Címlapkép forrása: Mario Skraban/Getty Images
Megszólalt a szakértő: Putyin a félelmetes nukleáris rakétával valójában a szégyent próbálja leplezni
Nem úgy sikerült a moszkvai esemény, ahogy azt tervezték.
MTA-elnök: Számomra nincs jelentősége annak, hogy van-e bármilyen rokoni kapcsolatom a belügyminiszterrel
Szerinte egy normális országban ez nem számít.
Váratlan incidens Magyarország szomszédjában: vadászgépeket riasztott Ausztria
Amerikai repülőgépekkel néztek farkasszemet az osztrák Typhoonok.
Soha ezelőtt nem történt még ilyen a forinttal - Itt a nagy fordulat?
Példátlan túlfűtöttséget láthatunk.
Szerbia nem elégedett a Mol felvásárlási tervével
Kompromisszum kell, de "nem minden áron".
Hírhedt politikus mondott zavaros vádbeszédet Európa ellen: a Szovjetuniótól a náci Németországig terjedtek a vádak
Szerinte megszűntek az emberi jogok.
Török vendégmunkás fia lett miniszterelnök Németországban
Több furcsaság is történt Stuttgartban Cem Özdemir megválasztásakor.
Építőipari dolgozókat ítélt el a bíróság, mert saját zsebükre értékesítették a megmaradt szigetelőanyagot
Sikkasztás és pénzmosás volt a vád.
Politikai fordulat és éles tavaszi felpattanás: áprilisi piaci körkép
A márciusi piaci pánik után áprilisban éles hangulatváltás következett. Miközben a nemzetközi kötvény- és nyersanyagpiacokon továbbra is feszültség látszott, a hazai eszközök - a forint,
Pókerasztaltól a játszótéren át a HOLD-ig - Elindult az Infinity alap
Az online pókerből indulva jutott el több milliárd forintos portfóliók kezeléséig, de ma is ugyanazt tartja a sikeres befektetés egyik legfontosabb elemének, amit a pókerasztalok... The post Pó
Mondd a klubod, és megmondom, melyik híres ember vagy!
Elton John, Ed Sheeran, Ryan Reynolds - pár híresség, akik bevásárolták magukat egy fociklubba és sikerrel jártak. Pedig vannak még, akik beszálltak a foci világába,... The post Mondd a klubod,
A mesterséges intelligencia rendszerek hatósági felügyelete Magyarországon: máris változhat?
Az EU mesterséges intelligenciára vonatkozó rendelete (MI Rendelet) alapján a tagállamoknak legalább egy bejelentő hatóságot és legalább egy piacfelügyeleti hatóságot kell(ett) létrehozniu
Magyarország 30 éve egy szélsőséges hullámvasúton van - Kinek szán a tőke bizalmat?
Közvetlen külföldi tőkebefektetések a Baltikum-Balkán tengely országaiban. A közvetlen külföldi tőkebefektetés - vagyis az FDI – egyszerre tükrözi a befektetői bizalmat és egy gazdas
Public CbC: Transzparencia vagy adminisztratív csapda?
Az adózási transzparencia szintet lépett egy új adatszolgáltatási formával. A multinacionális vállalatcsoportok számára a Public Country-by-Country Reporting (Public CbC) bevezetése nem csupán
Visszatérő külföldi tőke és szektorspecifikus átrendeződés: Mikesy Álmos a hazai ingatlanpiac kilátásairól
A Portfolio Signature nagyszabású körképben vizsgálta a hazai ingatlanpiac jövőjét. Mikesy Álmos, a Gránit Alapkezelő vezérigazgatója szerint a növekvő bizalom és a régiós alulértékelts
Élőben az Akváriumból - HOLD After Hours Majális
Idén is élő After Hourst tartottunk, Zsolt és Balázs - kiegészülve Lacival és Danival - élőben nevettek, bosszankodtak, rendszerváltottak és világmegfejtettek az Akvárium nagyszínpadán. Ké
Elárulta Putyint saját bizalmasa? – Rendkívüli dolog történt a Kreml falai közt
Nem úgy ünnepelt Moszkva, mint eddig.
Kármán András fontos üzeneteket küldött, a piac jól fogadta
Meghallgatták a pénzügyminisztert.
A lengyeleket már megelőztük. Felkészül: Csehország
Váratlan fejlemény a kötvénypiacon.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?