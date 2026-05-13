Váratlan incidens Magyarország szomszédjában: vadászgépeket riasztott Ausztria
Ausztria két egymást követő napon is Eurofighter Typhoon vadászgépeket riasztott amerikai katonai repülőgépek elfogására. Bár az osztrák és német sajtó eleinte légtérsértésről számolt be, később Ausztria tisztázta, pontosan mi történt - írta meg a Defense News.

Az osztrák védelmi tárca közlése szerint május 10-én és 11-én is amerikai katonai repülőgépek miatt riasztották a légierő vadászgépeit.

Az intézkedésre azért volt szükség, mert az Egyesült Államok légierejének gépei megközelítették, illetve átrepülték az ország légterét. Az érintett repülőgépek U-28 típusjelű, módosított PC-12 légcsavaros gépek voltak. Ezeket az amerikai fegyveres erők elsősorban jelfelderítésre és hírszerzésre használják.

A német nyelvű sajtó eleinte jogosulatlan légtérsértésről írt, később ezt az érintettek cáfolták.

Valójában a következő történt: az amerikai fél május 10-re két gépre is kért átrepülési engedélyt, de ezekkel aznap még nem élt. Később azonban két másik, be nem jelentett amerikai katonai gép közelítette meg az osztrák légteret.

Emiatt riasztották a vadászgépeket, ám az amerikai repülők még a határ átlépése előtt visszafordultak.

Az Egyesült Államok másnap újra benyújtotta az átrepülési kérelmet, amelyet május 11-én már igénybe is vettek. Az osztrák légierő ekkor is Eurofighter Typhoonokat küldött fel a legmagasabb, úgynevezett "A prioritású" riasztási fokozatban. Ennek célja az volt, hogy vizuálisan is ellenőrizzék, valóban az engedélyezett gépek repülnek-e át a légtéren. Az elfogás a felső-ausztriai Totes Gebirge hegység felett történt, több mint hatvan kilométerre a német határtól.

Ausztria nem tagja a NATO-nak, alkotmánya ugyanis örökös semlegességet ír elő. A külföldi katonai tranzit szárazföldön és légi úton egyaránt előzetes jóváhagyáshoz kötött. Ezt általában csak akkor engedélyezik, ha az nem kapcsolódik háborús műveletekhez.

Az Egyesült Államok Európai Parancsnoksága közleményében azt írta, hogy az átrepülés egy adminisztratív hiba kijavítása után zajlott le. Hangsúlyozták, hogy Washington továbbra is maradéktalanul betartja az osztrák jogszabályokat.

Széljegyzeten érdemes lehet megjegyezni: ez nem mindig volt így - 2002-ben diplomáciai incidens is történt emiatt a két ország közt. Ekkor az amerikai légierő két F-117A Nighthawk lopakodó vadászbombázót próbált meg átcsempészni az osztrák légtéren úgy, hogy csak a kísérő KC-10A légi utántöltő repülőgépre nyújtottak be repülési tervet. Az osztrák légierő Draken vadászgépei akkor sikeresen azonosították a be nem jelentett repülőgépeket, Bécs pedig hivatalos diplomáciai tiltakozást nyújtott be.

