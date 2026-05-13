Váratlanul beállt Trump mellé a világ egyik legerősebb katonai hatalma - Jön a fordulat, amire a fél világ várt?

Dél-Korea fontolgatja, hogy fokozatos szerepvállalás mellett csatlakozik a Hormuzi-szoros védelmére létrejövő amerikai katonai koalcióhoz - jelentette ki An Gjubek védelmi miniszter washingtoni sajtótájékoztatóján, miután hétfőn találkozott Pete Hegseth amerikai védelmi miniszterrel.

A Reuters beszámolója szerint a védelmi miniszter elmondta, hogy Szöul fokozatos szerepvállalása egy széles spektrumú dolog: ez a politikai támogatástól kezdve hírszerzési együttműködésen át egészen fegyverküldésig terjedhet.

A miniszter ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a dél-koreai haderő nyílt, katonai részvételét a térség biztosításában (vagyis pl. hadihajók bevetését) még nem mérlegelik.

Továbbá hangsúlyozta, hogy minden döntést a dél-koreai jogrendnek megfelelően kell meghozni.

Dél-Korea szerepvállalását fölerősítette az, hogy a múlt héten egy dél-koreai lobogó alatt közlekedő teherhajót iráni támadás ért a Hormuzi-szorosnál.

Pete Hegseth a hétfői megbeszélésen hangsúlyozta: Washington elvárja a szövetségeseitől a "vállvetve való kiállást" a növekvő globális fenyegetésekkel szemben. Az amerikai miniszter méltatta Szöul terveit a védelmi kiadások növelésére, valamint a Koreai-félsziget biztonságáért vállalt nagyobb felelősségvállalást. Ezt a szövetségesi tehermegosztás mintapéldájának nevezte.

