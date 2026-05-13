  • Megjelenítés
Váratlanul beállt Trump mellé a világ egyik legerősebb katonai hatalma - Jön a fordulat, amire a fél világ várt?
Globál

Váratlanul beállt Trump mellé a világ egyik legerősebb katonai hatalma - Jön a fordulat, amire a fél világ várt?

Portfolio
Dél-Korea fontolgatja, hogy fokozatos szerepvállalás mellett csatlakozik a Hormuzi-szoros védelmére létrejövő amerikai katonai koalcióhoz - jelentette ki An Gjubek védelmi miniszter washingtoni sajtótájékoztatóján, miután hétfőn találkozott Pete Hegseth amerikai védelmi miniszterrel.

A Reuters beszámolója szerint a védelmi miniszter elmondta, hogy Szöul fokozatos szerepvállalása egy széles spektrumú dolog: ez a politikai támogatástól kezdve hírszerzési együttműködésen át egészen fegyverküldésig terjedhet.

A miniszter ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a dél-koreai haderő nyílt, katonai részvételét a térség biztosításában (vagyis pl. hadihajók bevetését) még nem mérlegelik.

Továbbá hangsúlyozta, hogy minden döntést a dél-koreai jogrendnek megfelelően kell meghozni.

Dél-Korea szerepvállalását fölerősítette az, hogy a múlt héten egy dél-koreai lobogó alatt közlekedő teherhajót iráni támadás ért a Hormuzi-szorosnál.

Még több Globál

Putyin bejelentette a félelmetes Szarmat ICBM hadrendbe állítását, karnyújtásnyira kerülhet a háború lezárása – Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán

Lavrov felfedte Amerika nagy tervét: megszereznék a felrobbant gázvezetéket, ezzel ők diktálának

Hírszerzési jelentés: lelepleződött Putyin titka, nagy gyengeségre utal a büszke parádé

Pete Hegseth a hétfői megbeszélésen hangsúlyozta: Washington elvárja a szövetségeseitől a "vállvetve való kiállást" a növekvő globális fenyegetésekkel szemben. Az amerikai miniszter méltatta Szöul terveit a védelmi kiadások növelésére, valamint a Koreai-félsziget biztonságáért vállalt nagyobb felelősségvállalást. Ezt a szövetségesi tehermegosztás mintapéldájának nevezte.

Kapcsolódó cikkünk

Kiderült a titkos beavatkozás: a gazdag monarchia rakétákat zúdított a rezsimre, ez hozta el a megállapodást

Konkrét neveket mutatunk - Ezek a legforróbb részvények most a profik szerint!

Élet a Tisza-bet után: ezt várják a profi befektetők a tőzsdéken, a forinttól és az állampapíroktól

Pattanásig feszült a helyzet a Közel-Keleten, ugrik az olajár

Címlapkép forrása: Chung Sung-Jun/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

MISKOLC - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

MISKOLC - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 13.

Pécs - Merre tovább hazai kkv-k?

2026. május 14.

Székesfehérvár - Merre tovább hazai kkv-k?

2026. május 19.

AgroFood 2026

2026. május 19.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Fontos üzenetet kaptak Amerikából a befektetők - Mutatjuk, hogy reagált a forint
Megalakult a Tisza-kormány - Szerdán érkeznek az új bejelentések az első kormányülés után
Elismerte a Kreml: igaz, amit mindenki mond most az ukrajnai háborúról
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility