Vége a leállásnak: újra elindulnak a Wizz Air gépei Magyarországról Tel-Avivba, de bármikor jöhet az újabb változás

A biztonsági helyzet javulásával a Wizz Air május 28-tól újraindítja a Budapest és Tel-Aviv közötti légi összeköttetést - közölte a légitársaság az MTI-vel szerdán.

Továbbra is szorosan figyelemmel kísérik a fejleményeket, és rendszeres kapcsolatban állnak a légiközlekedési biztonsági ügynökségekkel, a biztonsági hatóságokkal és a kormányzati szervekkel - írták. Hozzátették: a légitársaság folyamatosan felülvizsgálja működését, és menetrendjét a hivatalos iparági iránymutatásoknak megfelelően módosíthatja.

Tájékoztatásuk szerint több százezer jegy már kapható a wizzair.com oldalon és a WIZZ alkalmazáson keresztül.

A reggel 5 órakor Budapestről induló járatok minden nap közlekednek majd Ferihegy és Ben Gurion között,

így három hónap után újra elérhetővé válik az egyik legfontosabb turisztikai és gazdasági célpont. A Wizz Air a közel-keleti biztonsági helyzet eszkalálódása miatt február végén állította le minden, a térségbe irányuló járatát.

Címlapkép forrása: Portfolio