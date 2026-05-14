A munkaközvetítő irodából a hadseregbe? – Nem mindennapi módon toboroznának katonákat Magyarország szomszédjában
MTI
Együttműködési megállapodást írt alá csütörtökön a szlovén védelmi minisztérium és a foglalkoztatási szolgálat annak érdekében, hogy növeljék a szlovén fegyveres erők létszámát.

Mateja Rokvic, a szlovén védelmi minisztérium védelmi igazgatóságának vezetője szerint a tárca egyik kiemelt célja a katonák számának növelése. Úgy vélte: az érdeklődés már most is nőtt, részben annak köszönhetően, hogy a minisztérium és a foglalkoztatási szolgálat egy ideje együttműködik.

Bostjan Mocnik vezérőrnagy, a szlovén vezérkar főnöke újságíróknak elmondta: a hadsereg nemcsak a szűken vett katonai területekre keres embereket, hanem különböző szakterületek szakembereit is várja.

A szlovén fegyveres erőknek jelenleg valamivel több mint hatezer hivatásos katonájuk és mintegy ezerötszáz szerződéses tartalékosuk van.

Ez elmarad a tízezres célkitűzéstől, amely hétezer hivatásos katonával és háromezer szerződéses tartalékossal számol.

Hasonló együttműködési megállapodás már korábban létrejött a foglalkoztatási szolgálat és a rendőrség között is, mivel a rendőrség szintén létszámhiánnyal küzd. A testületnél a közeljövőben sokan vonulnak nyugdíjba, ezért új jelentkezőket szeretnének bevonni.

Címlapkép forrása: Mateusz Slodkowski/DeFodi Images News via Getty Images

Pécs - Merre tovább hazai kkv-k?

