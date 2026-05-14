Befutott a mindent felforgató drámai döntés: ledőlt az első dominó az európai nagyhatalomban, bukhat a kormányfő

Streeting a lemondólevele elején az egészségügyi tárca élén elért eredményeit sorolta, azonban kijelentette,

ezek mind jó okok arra, hogy maradjak a posztomon, de ahogy a hét eleji beszélgetésünkből is tudja, miután elvesztettem a bizalmamat az Ön vezetésében, arra a következtetésre jutottam, hogy becstelen és elvtelen dolog lenne így tenni.

Streeting és Starmer tegnap rövid, négyszemközti egyeztetést tartott a Downing Streeten.

Streeting elmondása szerint a "múlt heti választási eredmények példátlanok voltak – mind a vereség mértékét, mind a kudarc következményeit tekintve."

Országunk történetében először fordul elő, hogy az Egyesült Királyság minden szegletében nacionalisták vannak hatalmon – beleértve a Nigel Farage és a Reform UK által képviselt veszélyes angol nacionalizmust is. Ez egyrészt egzisztenciális fenyegetést jelent az Egyesült Királyság jövőbeli integritására, másrészt a Reform UK fenyegetést jelent azokra az értékekre és eszmékre nézve is, amelyek naggyá tették ezt az országot

- szögezte le az exminiszter. Hozzátette: a brit "progresszívek értik ezt a fenyegetést",

de egyre inkább elveszítik a hitüket abban, hogy a Munkáspárt képes felnőni a rasszizmus legyőzésének történelmi felelősségéhez, és reményt adni arra, hogy Nagy-Britannia legszebb napjai még előttünk állnak a szociáldemokrácia révén.

Streeting ezután felsorolta azokat a hibákat, amelyeket a 2024-ben megválasztott munkáspárti kormány és személyesen Keir Starmer elkövetett. Itt a téli fűtőanyag-keret csökkentését és Starmer "idegenek szigetéről" szóló, kritikusok szerint idegenellenes szólamokat megpendítő beszédét hangsúlyozta.

A munkáspárti politikus röviden méltatta Starmer kvalitásait, ugyanakkor felhívta a figyelmet a jövőkép és az iránymutatás hiányára a miniszterelnök részéről.

Streeting szerint hatalmas kihívásokkal néz szembe az ország, és nem könnyű a kormányzás, azonban világossá vált, hogy

nem [Starmer] fogja a következő általános választásokra vezetni a Munkáspártot.

Véleménye alapján a munkáspárti képviselők és a szakszervezetek is arra jutottak, hogy a következő lépések kapcsán az eszméknek kell megütközniük, nem "a személyiségeknek vagy az apró frakcióknak".

Az új vezetőválasztási versenyről kijelentette,

széleskörűnek kell lennie, és a jelöltek lehető legjobb bázisára van szükség. Támogatom ezt a megközelítést, és remélem, hogy Ön is elősegíti ezt.

Szintén mai fejlemény, hogy a tavaly lemondott miniszterelnök- és pártvezetőhelyettes, Angela Rayner bejelentette, az ingatlanadó-befizetési mulasztását kivizsgáló hatóság nem állapított meg szabályszegést a részéről, így tisztázta a nevét az ügyben.

Rayner mellett Andy Burnham manchesteri polgármester neve is felmerült starmer potenciális utódjaként,

Burnhamnek azonban először mandátumot kellene szereznie a parlamentben, hogy pártvezetőnek választhassák.

Streeting elsősorban a Munkáspárt centrista, míg Rayner és Burnham a kormánypárt "puha balos" szárnyának támogatására számíthatna. Mint az MTI megjegyzi, Starmer elmozdításához első lépésként az szükséges, hogy az alsóházi Labour-frakció tagjainak 20 százaléka (81 képviselő) közös nyilatkozatot terjesszen elő, amelyben megnevezik az általuk támogatott utódjelöltet.

