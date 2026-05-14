Bejelentette Oroszország: sikerült megállapodni Ukrajnával egyetlen dologban
Oroszország és Ukrajna megállapodást kötött: fogolycserét fognak végrehajtani a következő napokban – jelentette be Dmitrij Peszkov Kreml-szóvivő az orosz médiában.

Peszkov azt mondta: a konkrétumokról való egyeztetés folyamatban van, a fogolycsere dátumát és a kicserélni kívánt hadifoglyok listáját még nem egyeztették le.

Dolgozunk a listák összeállításán. Ez a legnehezebb része a munkának, de nagyon gyorsan haladunk”

– mondta Peszkov.

Oroszország és Ukrajna rendszeresen hajt végre fogolycseréket – hadifogságba esett katonákat és civileket is egyaránt cserélnek el, gyakran Belaruszon keresztül.

