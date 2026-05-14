Csúcskategóriás tankvadász fegyvert kapnak az amerikai katonák

Az amerikai szárazföldi haderő a Teledyne FLIR Defense vállalat Defense Rogue 1 típusú csavargó lőszerét választotta ki a LASSO (Low Altitude Stalking and Strike Ordnance) programjához.

A program lényege az volt, hogy az amerikai hadsereg kapjon egy gyalogos katonák által is könnyen hordozható és indítható, precíziós csapásmérő eszközt.

Ezzel a fegyverrel mintegy 20 kilométeres hatótávolságon belül semmisíthetnek meg ellenséges célpontokat - főleg páncélozott járműveket.

A szerződés értelmében a Teledyne FLIR 130 darab Rogue 1 rendszert és a hozzájuk tartozó pótalkatrészeket szállítja le a hadseregnek 2027 nyaráig. A két évre szóló teljesítési időszak alatt az eszközöket tesztelik és kiértékelik, majd később döntenek a sorozatgyártásról. A fegyver kiválasztása nem előzmények nélküli, hiszen a Rogue 1 már rendszeresítve van az amerikai Különleges Műveleti Parancsnokságnál (SOCOM) és a tengerészgyalogságnál is.

A Rogue 1 egy függőlegesen felszálló, indítócsőből bevethető csavargó lőszer.

Használatához nincs szükség járműre, külön indítóállványra vagy egyéb külső infrastruktúrára, ami a könnyűgyalogság számára alapvető követelmény.

A rendszer ráadásul visszahívható: ha a célpont nem megfelelő, vagy a bevetést időközben törlik, a lőszer visszanyerhető és újra felhasználható.

A platform specifikációi szerint a hatótávolság meghaladja a 20 kilométert, a repülési idő a 30 percet, a csúcssebesség pedig eléri a 115 km/h-t. A rendszer érzékelőcsomagja egy fejlett elektro-optikai kamerát és egy FLIR Boson 640+ típusú hőképalkotót tartalmaz, amely éjjel-nappali célzóképességet biztosít. A gyártó szerint a rendszer zavart GPS- és kommunikációs környezetben is működőképes.

A program valódi műveleti jelentőségét az eszköz páncéltörő képessége adja. Az amerikai gyalogság eddig nem rendelkezett olyan fegyverrel, amellyel a látóhatáron túlról is megsemmisíthetett volna egy harckocsit. A jelenleg használt Javelin páncéltörő rakéta hatótávolsága körülbelül 4 kilométer, ráadásul közvetlen rálátást igényel a célpontra.

Egy 20 kilométeres hatótávolságú csavargó lőszer ezzel szemben a célpont közvetlen tűzhatárán kívülről indítható.

Képes hátulról vagy felülről, a leggyengébben védett pontokon támadni anélkül, hogy felfedné a gyalogsági egység helyzetét.

A Teledyne FLIR 2024 tavaszán mutatta be kereskedelmi forgalomban a Rogue 1-et. A LASSO-program keretében történt kiválasztás révén így nagyjából két év alatt jutottak el a bevezetéstől a több haderőnemet átfogó beszerzésig.

Címlapkép forrása: Michael Ciaglo/Getty Images / A címlapkép illusztráció, a fotón egy régi Javelin-rendszer szerepel.