  • Megjelenítés
Drónok zuhantak Oroszország szomszédjaira, azonnali fellépést követel két európai vezető
Globál

Drónok zuhantak Oroszország szomszédjaira, azonnali fellépést követel két európai vezető

MTI
Gitanas Nauseda litván és Alexander Stubb finn elnök csütörtökön a légvédelem megerősítését szorgalmazta a NATO keleti szárnyán a legutóbbi drónincidensek nyomán.

"Javítanunk kell - mégpedig nagyon gyorsan - felderítési és lelövési képességeinken, hogy azonnal elejét tudjuk venni ilyen incidenseknek, lakosságunk pedig védve legyen" - jelentette ki Nauseda, miután Stubbal találkozott Vilniusban.

A finn elnök szintén hangsúlyozta: "éberebbé kell válnunk és korszerűsíteni kell a légvédelmünket".

Mint mondta, ehhez szoros együttműködésre van szükség Ukrajnával, amelynek tapasztalatait fel lehet használni.

A drónok ellen gyakran elektronikus zavaróeszközöket vetnek be, így azok veszélyt jelenthetnek a szomszédos országokra is. Az utóbbi idők ukrán dróntámadásai során többször előfordult, hogy az Oroszország északnyugati részén lévő célpontok ellen indított, az orosz erők által eltérített drónok repültek be a balti államok és Finnország légterébe, ahol lezuhantak.

Még több Globál

Történelmi dróneső Ukrajnában, csúcsra járatja a fegyverkezést a NATO - Híreink az orosz-ukrán háborúból csütörtökön

Kegyetlen pusztításba kezdett Oroszország: Macron bemondta, mi állhat a háttérben

Megszólaltak Irán rettegett harcosai: hajók tucatjait engedték át a Hormuzi-szorosnál

Kapcsolódó cikkünk

Kegyetlen pusztításba kezdett Oroszország: Macron bemondta, mi állhat a háttérben

Címlapkép forrása: Yauhen Yerchak/Anadolu via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Pécs - Merre tovább hazai kkv-k?

Pécs - Merre tovább hazai kkv-k?

2026. május 14.

Székesfehérvár - Merre tovább hazai kkv-k?

2026. május 19.

AgroFood 2026

2026. május 19.

AgroFuture 2026

2026. május 20.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Kormányalakítás: megkezdődött az átadás-átvétel, Pintér Sándor vizsgálatot kért maga ellen
Brutális a tempó, máris kihirdették a Magyar-kormány új döntéseit: vagyonadó, költségvetés, Európai Ügyészség
Befutott a mindent felforgató drámai döntés: ledőlt az első dominó az európai nagyhatalomban, bukhat a kormányfő
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility