Drónok zuhantak Oroszország szomszédjaira, azonnali fellépést követel két európai vezető

Gitanas Nauseda litván és Alexander Stubb finn elnök csütörtökön a légvédelem megerősítését szorgalmazta a NATO keleti szárnyán a legutóbbi drónincidensek nyomán.

"Javítanunk kell - mégpedig nagyon gyorsan - felderítési és lelövési képességeinken, hogy azonnal elejét tudjuk venni ilyen incidenseknek, lakosságunk pedig védve legyen" - jelentette ki Nauseda, miután Stubbal találkozott Vilniusban.

A finn elnök szintén hangsúlyozta: "éberebbé kell válnunk és korszerűsíteni kell a légvédelmünket".

Mint mondta, ehhez szoros együttműködésre van szükség Ukrajnával, amelynek tapasztalatait fel lehet használni.

A drónok ellen gyakran elektronikus zavaróeszközöket vetnek be, így azok veszélyt jelenthetnek a szomszédos országokra is. Az utóbbi idők ukrán dróntámadásai során többször előfordult, hogy az Oroszország északnyugati részén lévő célpontok ellen indított, az orosz erők által eltérített drónok repültek be a balti államok és Finnország légterébe, ahol lezuhantak.

