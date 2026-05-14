Elismerte Amerika: lényegében kudarcot vallott Trump - Nem teljesült az egyik legfontosabb háborús cél

Chris Wright amerikai energiaügyi miniszter szerdán a szenátus fegyveres erők bizottsága előtt tartott beszámolót. Ebben elmondta, hogy

Iránt a jelenlegi urándúsítási kapacitásai alapján csupán néhány hét választja el a fegyvertisztaságú urán előállításától.

Wright ugyanakkor hozzátette, hogy ha ez megtörténik, még hónapokat venne igénybe, mire Irán atomfegyvert épít belőle.

Teherán a becslések szerint mintegy 12 tonna uránt halmozott fel különböző dúsítási szinteken. Ebből körülbelül egy tonna 60 százalékos, a maradék 11 tonna pedig 20 százalékos tisztaságú. A miniszter kifejtette:

bár a 60 százalékos dúsítottság nem tűnik kiugróan magasnak, ez valójában a fegyvertisztaságú szint eléréséhez szükséges munka több mint 90 százalékát jelenti.

Az iráni nukleáris készletek jelentős részét feltehetően az iszfaháni létesítmény közelében kialakított, megerősített alagutakban helyezték el. Ezek a föld alatti raktárak túlélték a tavaly júniusi Midnight Hammer hadműveletet is.

Donald Trump korábban többször is azt állította, hogy az amerikai légicsapások során sikerült felszámolni Irán teljes atomprogramját.

