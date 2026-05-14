Elmondta Orbán Anita, pontosan mit mondott az orosz nagykövetnek
Videóban jelentkezett be Orbán Anita külügyminiszter Facebookon, melyben részleteket osztott meg arról, pontosan mit mondott Oroszország nagykövetének mai találkozójukon.

Orbán Anita a Kárpátalját ért orosz dróntámadás miatt kérette be Oroszország nagykövetét.

Megismételtem, hogy a magyar kormány mélységesen elítéli az orosz támadást és elvárjuk a civilek elleni agresszió azonnali leállítását”

– mondta Orbán Anita.

Elmondta a nagykövetnek, hogy teljességgel elfogadhatatlan, hogy az orosz haderő most már a magyarok által is lakott Kárpátalját is támadja.

Hangsúlyoztam, hogy Oroszország tegyen meg mindent az azonnali tűzszünetért és a háború mielőbbi békés, tartós lezárása érdekében”

– mondta.

