Észrevétlenül akart akciózni Oroszország: kikapcsolt jeladóval érkezett a kémgép, azonnal pattanásig feszült a helyzet
Lengyelország május 14-én elfogott egy orosz Il–20-as felderítő repülőgépet a Balti-tenger nemzetközi vizei felett – írja Władysław Kosiniak-Kamysz lengyel védelmi miniszterre hivatkozva a Kyiv Independent.

A tárcavezető az esetet Moszkva "agresszív lépésének" nevezte, amelynek célja a lengyel légvédelmi rendszerek tesztelése volt. Elmondása szerint a repülőgép kikapcsolt transzponderrel (válaszjeladóval) közlekedett. Az Iljusin Il–20-as a szovjet korszakból származó Il–18-as szállítógép továbbfejlesztett változata. A típust kifejezetten elektronikus megfigyelésre és felderítésre használják.

A fedélzetén olyan radar- és rádiótechnikai felderítő rendszerek találhatók, amelyeket a katonai infrastruktúra és a kommunikációs hálózatok feltérképezésére terveztek.

A NATO-tagállamok rendszeresen riasztják vadászgépeiket, ha orosz katonai tevékenységet észlelnek. Lengyelország az Ukrajna elleni teljes körű orosz invázió kezdete óta többször is riasztotta a légierő vadászgépeit, amikor orosz rakéta- és dróntámadások zajlottak a határai közelében.

Címlapkép forrása: Kirill Naumenko via Wikimedia Commons

