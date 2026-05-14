Hiába ömlenek az amerikai fegyverek, belső csapás érte a fenyegetett szigetet – Trump és Hszi találkozója hozhatja el a döntést

A tajvani kabinet szóvivője csütörtökön közölte, hogy Cso Zsung-taj miniszterelnök aggódik a megszavazott csökkentések hatása miatt. A kormányfő szerint ezek a megvonások jelentősen aláássák a hadsereg modernizációját. A törvényhozás végül egy 780 milliárd tajvani dolláros (mintegy 24 milliárd amerikai dolláros) költségvetést hagyott jóvá két ütemben. Az első fázis felső határa 300 milliárd, míg a másodiké 480 milliárd tajvani dollár. A kabinet eredetileg egy 1250 milliárd tajvani dolláros különleges védelmi büdzsét terjesztett elő.

A megszavazott keret ugyan fedezi a HIMARS rakétasorozatvetők, egyéb rakétafegyverek és légvédelmi rendszerek beszerzését, de

nem tartalmaz forrást a hazai drón- és mesterséges intelligencia fejlesztésekre.

A miniszterelnök arra kérte a védelmi minisztériumot, hogy alaposan vizsgálja meg a lehetőségeket. El kell dönteniük, hogy a törölt tételeket egy pótköltségvetés keretében, vagy a rendes éves büdzsé bővítésével hozzák-e vissza.

Cso Zsung-taj hétfőn hangsúlyozta, hogy a kérdés messze túlmutat magán a költségvetésen.

Amit helyre kell hozni, az a nemzetbiztonság és a védelmi szükségletek kielégítése. Amit pedig vissza kell állítani, az a lakosság bizalma és a nemzetközi közösség Tajvanba vetett hite

- mondta a kormányfő, hozzátéve, hogy a kormány mindenképpen megteszi a szükséges lépéseket.

A kabinet szóvivője szerint Kína katonai fenyegetése "a bizonytalanság egyetlen forrása a Tajvani-szorosban és a tágabb indo-csendes-óceáni térségben". Kiemelte, hogy a nemzeti védelem folyamatos erősítése, valamint a hatékony kollektív elrettentés jelenti a regionális béke és stabilitás legfontosabb biztosítékát.

Tavaly decemberben Washington egy 347 milliárd tajvani dollár értékű fegyverszállítási csomagot hagyott jóvá Tajvan számára. Ez a szállítmány HIMARS sorozatvetőket, Javelin páncéltörő rakétákat és Altius cirkáló lőszereket tartalmaz. Egy második,

hozzávetőleg 440 milliárd tajvani dolláros csomag bejelentése a Trump-Hszi-csúcstalálkozót követően várható.

