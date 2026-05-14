Irán teljesen kiborult: azt mondják, agresszorrá vált az eddig semleges állam - Nyílt támadásról beszélnek

Hivatalosan is megvádolta Irán külügyminisztere az Egyesült Arab Emírségeket azzal, hogy megtámadták őket Izrael és az USA oldalán.

Tegnap ismertté vált annak ténye, hogy Netanjahu az emírségekbe és Abu-Dzabiba utazott a háború alatt. Kiderült az is, hogy részt vettek a katonai műveletekben, sőt, lehet, hogy ellenünk is közvetlen csapást mértek. Ezzel az Egyesült Arab Emírségek az agresszió részesévé vált, efelől nincs kétely”

– idézi Aragcsit az orosz News.ru.

Arra is kitért, hogy az emírségeknek semmilyen előnye nem származott a háború alatt abból, hogy Izraellel együttműködtek, ezért felszólította Abu-Dzabit, hogy változtassanak az Iránnal kapcsolatos politikájukon.

Aragcsi arról is beszélt, hogy Kuvait is támadást mért Irán hajóira a konfliktus során.

Izrael és az Egyesült Államok támadta meg Iránt először, ez tény, ugyanakkor Teherán azonnali válasza az volt, hogy a térség semleges államait kezdte el rakétázni és drónozni, hogy minél nagyobb gazdasági és politikai sokkot okozzanak az agresszor államoknak.



Nemzetközi jog szerint az Irán által megtámadott országoknak, mint Kuvait, vagy éppen az Egyesült Arab Emírségek, minden joga megvolt fellépni Iránnal szemben.

