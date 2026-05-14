Itt a váratlan bejelentés: amerikai olajat vehet Kína!
Itt a váratlan bejelentés: amerikai olajat vehet Kína!

Hszi Csinping kínai elnök növelné az amerikai kőolajimportot, hogy ezzel is csökkentse országa kitettségét a Hormuzi-szorosnál. Mindez a Fehér Ház csütörtöki tájékoztatásából derült ki a Reuters beszámolója szerint; a kínai állami média beszámolói azonban mélyen hallgatnak az esetleges üzletről.

A Donald Trump és Hszi Csinping közötti csúcstalálkozóról kiadott amerikai összefoglaló szerint

a kínai vezető hajlandó növelni az amerikai kőolajvásárlások volumenét.

A lépés mögött meghúzódó stratégiai cél a közel-keleti szállítási útvonalaktól való energiafüggőség enyhítése. Peking számára különösen a Hormuzi-szoros hordoz komoly ellátási kockázatot.

Szembetűnő ugyanakkor a két ország kommunikációja közötti ellentmondás. A találkozót követően megjelent kínai állami sajtóanyagok ugyanis egyetlen szóval sem említik az amerikai kőolaj beszerzésének kérdését.

Lecseréli egyik legfontosabb csúcsfegyverét Amerika: hatalmas veszteségekre készülnek a jövő háborúiban

Történelmi dróneső Ukrajnában, csúcsra járatja a fegyverkezést a NATO - Híreink az orosz-ukrán háborúból csütörtökön

Milliárdos pénzmosási botrány Ukrajnában: a bíróság folyosóján csaptak le Zelenszkij volt kulcsemberére

