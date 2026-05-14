  • Megjelenítés
Itt az oroszok válasza arra, hogy Orbán Anita berendelte az orosz nagykövetet
Globál

Itt az oroszok válasza arra, hogy Orbán Anita berendelte az orosz nagykövetet

MTI
Az ukrán akciókra adott válaszcsapásnak nevezte a budapesti orosz nagykövetség csütörtökön a Kárpátalja ellen indított előző napi orosz támadásokat.

A nagykövetség azután tette közzé nyilatkozatát, hogy Orbán Anita külügyminiszter bekérette hivatalába Jevgenyij Sztanyiszlavov orosz nagykövetet. A politikus közölte az orosz diplomatával:

Magyarország számára teljességgel elfogadhatatlan, hogy az orosz hadsereg már a magyarok által lakott Kárpátalját is támadja.

Az orosz nagykövetség Facebook-oldalán azt írta, tájékoztatták Orbán Anitát az orosz védelmi minisztérium május 13-i nyilatkozatáról, amely szerint a csapások kizárólag az ukrán fegyveres erők által használt infrastrukturális létesítményeket, a pilóta nélküli repülőgépek összeszerelési, tárolási és indítóhelyeit, valamint a fegyveres erők telepítési pontjait célozták 147 területen.

"Az orosz fegyveres erők tettei nem az ukrán civilek vagy a polgári infrastruktúra ellen irányulnak, és nem a konfliktus eszkalációját jelentik, hanem válaszul az ukrán fegyveres erők által orosz területen mélyen, pilóta nélküli repülőgépekkel végrehajtott tömeges csapásokra, amelyek civil áldozatokat és a polgári infrastruktúra megrongálását eredményezték" - írták.

Még több Globál

Történelmi dróneső Ukrajnában, csúcsra járatja a fegyverkezést a NATO - Híreink az orosz-ukrán háborúból csütörtökön

Drónok zuhantak Oroszország szomszédjaira, azonnali fellépést követel két európai vezető

Kegyetlen pusztításba kezdett Oroszország: Macron bemondta, mi állhat a háttérben

Az orosz hadsereg szerdán drónokkal támadott több kárpátaljai települést, több becsapódást jelentettek Szolyváról, Munkácsról és Ungvárról.

Miroszlav Bileckij katonai kormányzó hivatalos Facebook-oldalán közölte: 11 harci drón lépett be a megye légterébe; a légitámadásnak nincs sebesültje.

Kapcsolódó cikkünk

Történelmi dróneső Ukrajnában, csúcsra járatja a fegyverkezést a NATO - Híreink az orosz-ukrán háborúból csütörtökön

Nem csak a magyar kormánynál verte ki a biztosítékot a Kárpátalja elleni orosz támadás – Törvénymódosítást is belengettek a történtek miatt

Elmondta Orbán Anita, pontosan mit mondott az orosz nagykövetnek

Megvolt Orbán Anita első egyeztetése az orosz nagykövettel

Zelenszkij magyar nyelven mondott köszönetet Magyar Péternek

Bejelentést tett Orbán Anita külügyminiszter a Kárpátalja elleni orosz dróntámadásról

Címlapkép forrása: Mordolff via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Pécs - Merre tovább hazai kkv-k?

Pécs - Merre tovább hazai kkv-k?

2026. május 14.

Székesfehérvár - Merre tovább hazai kkv-k?

2026. május 19.

AgroFood 2026

2026. május 19.

AgroFuture 2026

2026. május 20.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Kormányalakítás: megkezdődött az átadás-átvétel, Pintér Sándor vizsgálatot kért maga ellen
Brutális a tempó, máris kihirdették a Magyar-kormány új döntéseit: vagyonadó, költségvetés, Európai Ügyészség
Befutott a mindent felforgató drámai döntés: ledőlt az első dominó az európai nagyhatalomban, bukhat a kormányfő
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility