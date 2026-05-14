Kegyetlen pusztításba kezdett Oroszország: Macron bemondta, mi állhat a háttérben

Macron: az ukrán civilek bombázásával Oroszország a gyengeségét demonstrálja
Ezek voltak a legerőteljesebb támadások a háború kezdete óta, és az orosz fél ezzel próbálja kompenzálni a harctéren alkalmazott megoldásai működésképtelenségét"
- írta az X-en Emmanuel Macron.
"Mindez elénk tárja Moszkva azon képmutatását is, amelyet az elmúlt napok törékeny tűszünetéről folytatott tárgyalásokon tanúsított" - tette hozzá, majd arról biztosította Ukrajnát, hogy továbbra is "mellette marad", egy "igazságos és tartós béke megteremtése érdekében".
En lançant une nouvelle frappe massive de drones et de missiles contre les villes et les civils ukrainiens - la plus importante de ces quatre dernières années -, la Russie aggrave un peu plus le forfait de son agression. Elle donne à voir toute l'hypocrisie…— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 14, 2026
