Kegyetlen pusztításba kezdett Oroszország: Macron bemondta, mi állhat a háttérben
Globál

MTI
Az ukrán civilek bombázásával Oroszország kevésbé az erejét, mint inkább a gyengeségét demonstrálja és azt, hogy nem tudja, hogyan fejezze be az Ukrajna ellen indított agresszív háborúját - jelentette ki csütörtökön a francia köztársasági elnök.

Macron: az ukrán civilek bombázásával Oroszország a gyengeségét demonstrálja

Ezek voltak a legerőteljesebb támadások a háború kezdete óta, és az orosz fél ezzel próbálja kompenzálni a harctéren alkalmazott megoldásai működésképtelenségét"

- írta az X-en Emmanuel Macron.

"Mindez elénk tárja Moszkva azon képmutatását is, amelyet az elmúlt napok törékeny tűszünetéről folytatott tárgyalásokon tanúsított" - tette hozzá, majd arról biztosította Ukrajnát, hogy továbbra is "mellette marad", egy "igazságos és tartós béke megteremtése érdekében".

