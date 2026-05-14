Kegyetlen pusztításba kezdett Oroszország: Macron bemondta, mi állhat a háttérben

Az ukrán civilek bombázásával Oroszország kevésbé az erejét, mint inkább a gyengeségét demonstrálja és azt, hogy nem tudja, hogyan fejezze be az Ukrajna ellen indított agresszív háborúját - jelentette ki csütörtökön a francia köztársasági elnök.

Macron: az ukrán civilek bombázásával Oroszország a gyengeségét demonstrálja

Ezek voltak a legerőteljesebb támadások a háború kezdete óta, és az orosz fél ezzel próbálja kompenzálni a harctéren alkalmazott megoldásai működésképtelenségét"

- írta az X-en Emmanuel Macron.

"Mindez elénk tárja Moszkva azon képmutatását is, amelyet az elmúlt napok törékeny tűszünetéről folytatott tárgyalásokon tanúsított" - tette hozzá, majd arról biztosította Ukrajnát, hogy továbbra is "mellette marad", egy "igazságos és tartós béke megteremtése érdekében".

En lançant une nouvelle frappe massive de drones et de missiles contre les villes et les civils ukrainiens - la plus importante de ces quatre dernières années -, la Russie aggrave un peu plus le forfait de son agression. Elle donne à voir toute l'hypocrisie… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 14, 2026

