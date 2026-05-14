Kész, vége: egy ország teljesen kifogyott a dízelből és a fűtőolajból

Kuba teljesen kifogyott a dízelből és a fűtőolajból az Egyesült Államok által bevezetett olajblokád következtében – közölte szerdán Vicente de la O Levy kubai energiaügyi és bányászati miniszter. A kialakult helyzet miatt Havannában az elmúlt évtizedek legsúlyosabb gördülő áramszünetei alakultak ki. Szerda este tüntetések is kezdődtek a kubai fővárosban a helyzet miatt.

A miniszter az állami médiában úgy fogalmazott:

egyáltalán nincs üzemanyagunk és dízelünk,

a nemzeti villamosenergia-hálózat pedig „kritikus” állapotban van, tartalékok nélkül.

A főváros egyes negyedeiben napi 20-22 órás áramszünetek vannak, miközben az országot már így is súlyos élelmiszer-, üzemanyag- és gyógyszerhiány terheli.

A kubai villamosenergia-rendszer jelenleg kizárólag hazai kitermelésű nyersolajra, földgázra és megújuló energiaforrásokra támaszkodik.

A miniszter szerint Kuba az elmúlt két évben 1300 megawattnyi naperőművi kapacitást telepített, de az üzemanyaghiány miatti hálózati instabilitás jelentősen rontja ezek hatékonyságát.

A miniszter közölte: Havanna továbbra is tárgyal üzemanyagimportokról, ugyanakkor az iráni konfliktus miatt emelkedő világpiaci olaj- és szállítási költségek tovább nehezítik a beszerzéseket.

Mexikó és Venezuela – Kuba korábbi fő olajszállítói – Donald Trump amerikai elnök januári rendelete óta nem küldött üzemanyagot a szigetországba. Trump vámokkal fenyegette meg azokat az országokat, amelyek olajat exportálnak Kubának.

December óta mindössze egyetlen nagyobb tanker, az orosz zászló alatt közlekedő Anatoly Kolodkin szállított nyersolajat Kubába, ami áprilisban csak átmeneti enyhülést hozott.

A Reuters beszámolója szerint szerda este

a havannai külvárosi negyedekben dühös emberek vonultak az utcákra,

égő szeméthalmokkal torlaszolva el az utakat, azt kiáltozva, hogy „Kapcsoljátok fel a villanyt!”, illetve hogy „Az egyesült nép soha nem lesz legyőzve!” Volt olyan tüntető, aki azt mondta, náluk már 40 órája nincs villany.

Egyes helyeken, ahol tüntetések törtek ki, visszakapcsolták az áramszolgáltatást, amit követően a tömeg felkiáltott örömében, majd szétszéledt.

Címlapkép forrása: Magdalena Chodownik/Anadolu via Getty Images