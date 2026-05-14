Kimondták a számot: felfoghatatlan vagyonba kerül az Egyesült Államok új szuperfegyvere, íme a részletek

A Kongresszusi Költségvetési Hivatal (CBO) 2026. május 12-én közzétett jelentése szerint a program teljes becsült költsége 1,191 billió dollár. Ebből nagyjából 1,025 billió dollárt tesznek ki a kutatás-fejlesztési és beszerzési költségek, míg az éves üzemeltetési és fenntartási kiadások átlagosan 8,3 milliárd dollárra rúgnak.
A Pentagon korábbi, 185 milliárd dolláros becslése feltehetően rövidebb időszakra, szűkebb rendszerarchitektúrára vagy eltérő költségvetési tételekre vonatkozott.
A Golden Dome tervezete egy olyan többrétegű, integrált védelmi hálózat kiépítését irányozza elő, amely ballisztikus rakéták, hiperszonikus fegyverek, cirkálórakéták és egyéb légi fenyegetések ellen egyaránt védelmet nyújt.
A modellezett rendszer űrbe telepített elfogóeszközöket, rakétakövető műholdakat és földi telepítésű stratégiai elfogórakétákat is tartalmaz.
Emellett földi telepítésű Aegis rendszereket (Aegis Ashore), THAAD és Patriot PAC-3 MSE ütegeket, SM-sorozatú elfogórakétákat, valamint a hiperszonikus fegyverek ellen bevethető, siklófázisú elfogókat is magában foglal (utóbbi rakéták a hiperszonikus fegyverek útjának középső szakaszán fogják el az eszközöket, amikor azok nem használnak sugárhajtást).
A CBO becslése azért ilyen magas, mert a pajzs nem csupán néhány rakétabázisra vagy kiválasztott nagyvárosra terjedne ki, hanem a teljes amerikai területre, beleértve Alaszkát és Hawaii-t is. Az elemzés több fenyegetéstípus egyidejű kezelésével és egymástól független védelmi rétegekkel számol. Emellett magában foglalja a húsz évnyi kutatás-fejlesztést, a rendszerek telepítését, az eszközök cseréjét, valamint a folyamatos üzemeltetést is.
Címlapkép forrása: Andrew Harnik/Getty Images
