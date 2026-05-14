Kiszivárgott a mesterterv: hidegháborús példa hozhatja el a békét a világ egyik legfeszültebb térségében

Két diplomatára hivatkozva írt arról a lap, hogy a közel-keleti konfliktusban újabb fejleményekre lehet számítani, méghozzá egy megnemtámadási egyezményre Szaúd-Arábia és Irán között. Rijád az 1970-es években elinduló helsinki folyamathoz hasonló modellben gondolkodik, amely a hidegháború közepén a két pólus közötti feszültségeket enyhítette. A beszámolók szerint ezeket a fejleményeket az arab és a muszlim többségű országokban pozitívan fogadnák.
Minden attól függ, hogy kik vannak benne – a jelenlegi helyzetben nem fogjuk tudni megszerezni Iránt és Izraelt... Izrael nélkül ez kontraproduktív lehet, mert Irán után őket tekintik a legnagyobb konfliktusforrásnak
– idézte a lap az egyik arab diplomatát, hozzátéve, hogy ezt elsősorban a szaúdiak erőltetik, mivel Iránban nem haladnak a fejlemények a megoldás felé.
A terv a háború lezárását követő regionális konfliktusok enyhítését célozza. Az elképzelésnek több európai hatalom, valamint az uniós intézmények is támogatói, szerintük ez biztosíthatja a békét a térségben. Az egyelőre nem tisztázott, hogy az Egyesült Arab Emírségek csatlakozna-e egy ilyen paktumhoz, mivel Abu-Dzabi jóval keményebb álláspontot képvisel Teheránnal szemben. Az ötlet még a háború kirobbanását megelőzően merült fel először, ugyanakkor a hetek óta tartó, megoldatlan konfliktus a korábbiaknál jóval nagyobb aktualitást adtak ennek.
