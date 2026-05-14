Lecseréli egyik legfontosabb csúcsfegyverét Amerika: hatalmas veszteségekre készülnek a jövő háborúiban

Az elmúlt években minden konfliktusban, amelyben az Egyesült Államok valamilyen szerepet vállalt, szinte egészen biztosan nagy szerepet szántak az MQ-9 Reaper többcélú drónt. Az elmúlt években – elsősorban az orosz-ukrán háború hatására – alaposan átértékelődött a drónok szerepe a hadviselésben, ezért az amerikai légierő is szeretné átszabni ezeket. A szándékot erősíti az egyre inkább olcsó drónokat előtérbe helyező taktika. Az elképzelések szerint
a jövőben olcsóbban és nagyobb mennyiségben lehet majd gyártani a fegyver következő generációját, így tömegesen vethetik majd be őket.
A változás új kapukat nyitna meg az amerikai légierő előtt, sokkal bátrabban alkalmazhatnák veszélyes területeken is a drónokat. Az MQ-9-esek lecserélése egyben azt is jelzi, hogy Washingtonban a jövő konfliktusaiban jóval nagyobb veszteségekkel számolnak, így a mennyiség kulcstényezővé válik. Ennek jegyében Christopher Niemi vezérőrnagy, az Air Force Futures megbízott vezetője megerősítette, hogy jóváhagyták a drón lecserélésére vonatkozó követelménydokumentumot.
A Reapert sokoldalúan tudták bevetni: megfigyelési, felderítési és csapásmérő feladatokra is alkalmazták. A kifejlesztése óta eltelt időben végbement technológiai fejlődés ugyanakkor már kisebb költséggel is lehetővé teszi az akár ennél is rugalmasabb alkalmazást, olcsóbban. A várakozások szerint tömegesen érkezhetnek az új eszközök, bővítve a lehetőségeket. A légierő doktrínájában megváltozott a „feláldozható” szerepről alkotott vélemény is, ami hatással van a légierő veszteségekről alkotott hajlandóságára. Az új fegyverek igényelt paraméterei között szerepel, hogy 1500 kilométeres hatótávban legyen bevethető és akár 20 órás üzemidővel bírjon. A követelményei között van, hogy legalább 100 küldetést képes legyen teljesíteni költséghatékonyan.
Az MQ-9 Reaper utódjának keresése nem új keletű, az Egyesült Államok korábban több lehetséges megoldást vizsgált. Ezekben világossá tették, hogy a nagyhatalmi versenyhez illeszkednie kell majd az új eszközöknek. Washington figyelme különösen az indo-csendes-óceáni térsége helyeződik, ahol Kínával kell versenyt futni. Kérdéses, hogy a lopakodási képességekről végül milyen elvárásokat támasztanak, vélhetően ezt is megkövetelik majd az új eszköztől. A Reaper lecserélést erősítette a tény, hogy
Amerika kifejezetten sok ilyen drónt vesztett az elmúlt évek konfliktusaiban.
A közel-keleti konfliktusok során legalább 24 MQ-9-es semmisült meg, ez indokolja az olcsóbb kialakítás szükségességét.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Az AI-fejlesztés kezd elindulni a „gondolatolvasás” irányába
Az Anthropic egyik kulcsfigurája szerint a következő nagy dobás a proaktivitás lesz
Megtört a lendület: alaposan odavágott a kemény tél Európa ötödik legnagyobb gazdaságának
A közel-keleti háború pedig még nagyobb bajt okozhat.
Megvan az új ürügy a Trumppal kötött paktum elkaszálására
Folyamatosan bővül a záradékok listája.
Itt a váratlan bejelentés: amerikai olajat vehet Kína!
A kínai média mélyen hallgat.
Milliárdos pénzmosási botrány Ukrajnában: a bíróság folyosóján csaptak le Zelenszkij volt kulcsemberére
Nyomkövetőt kapott Andrij Jermak.
Geopolitikai sakkjátszma Pekingben: Tajvan jövője és a globális energiaválság a tét
Donald Trump második elnöki ciklusának talán legfontosabb diplomáciai eseménye következik: a pekingi amerikai-kínai csúcstalálkozó. Kovács Ádám, a Gránit Alapkezelő szakértője legújabb c
Hogyan változott az érdeklődés az Otthon Start iránt az elmúlt 9 hónapban?
A Bankmonitor a támogatás bejelentésétől, azaz 2025 júliusától gyűjti a náluk kalkulálók, érdeklődők adatait, igényeit. Ebből már látható, hogy az elmúlt 9 hónapban hogyan alakultak
NIS2 képzési kötelezettség vezetőknek és IBF-eknek
A NIS2 megfelelés kapcsán a legtöbb érintett szervezet elsőként az informatikai biztonsági intézkedésekre, a szabályzatokra, az auditkötelezettségre vagy az incidenskezelési folyamatokra gondo
Politikai fordulat és éles tavaszi felpattanás: áprilisi piaci körkép
A márciusi piaci pánik után áprilisban éles hangulatváltás következett. Miközben a nemzetközi kötvény- és nyersanyagpiacokon továbbra is feszültség látszott, a hazai eszközök - a forint,
Pókerasztaltól a játszótéren át a HOLD-ig - Elindult az Infinity alap
Az online pókerből indulva jutott el több milliárd forintos portfóliók kezeléséig, de ma is ugyanazt tartja a sikeres befektetés egyik legfontosabb elemének, amit a pókerasztalok... The post Pó
Mondd a klubod, és megmondom, melyik híres ember vagy!
Elton John, Ed Sheeran, Ryan Reynolds - pár híresség, akik bevásárolták magukat egy fociklubba és sikerrel jártak. Pedig vannak még, akik beszálltak a foci világába,... The post Mondd a klubod,
A mesterséges intelligencia rendszerek hatósági felügyelete Magyarországon: máris változhat?
Az EU mesterséges intelligenciára vonatkozó rendelete (MI Rendelet) alapján a tagállamoknak legalább egy bejelentő hatóságot és legalább egy piacfelügyeleti hatóságot kell(ett) létrehozniu
Magyarország 30 éve egy szélsőséges hullámvasúton van - Kinek szán a tőke bizalmat?
Közvetlen külföldi tőkebefektetések a Baltikum-Balkán tengely országaiban. A közvetlen külföldi tőkebefektetés - vagyis az FDI – egyszerre tükrözi a befektetői bizalmat és egy gazdas
Nagy változások kellenek, hogy beérjen az egyik legnagyobb hungarikum
Kiaknázatlan lehetőség a határainkon belül.
Ilyen lehet a Tisza digitális állama: mit tud az észt modell?
Számos tovagyűrűző hatással számolhatunk.
Elárulta Putyint saját bizalmasa? – Rendkívüli dolog történt a Kreml falai közt
Nem úgy ünnepelt Moszkva, mint eddig.
A pénzügyi dzsungel túlélése: Hogyan navigáljunk a változó piaci környezetben?
Megtárgyaljuk a hosszú távú befektetési stratégiákat, és bemutatjuk, hogy hogyan lehet ezeket az elveket alkalmazni a mostani parketten.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?