Lecseréli egyik legfontosabb csúcsfegyverét Amerika: hatalmas veszteségekre készülnek a jövő háborúiban

Az elmúlt években minden konfliktusban, amelyben az Egyesült Államok valamilyen szerepet vállalt, szinte egészen biztosan nagy szerepet szántak az MQ-9 Reaper többcélú drónt. Az elmúlt években – elsősorban az orosz-ukrán háború hatására – alaposan átértékelődött a drónok szerepe a hadviselésben, ezért az amerikai légierő is szeretné átszabni ezeket. A szándékot erősíti az egyre inkább olcsó drónokat előtérbe helyező taktika. Az elképzelések szerint

a jövőben olcsóbban és nagyobb mennyiségben lehet majd gyártani a fegyver következő generációját, így tömegesen vethetik majd be őket.

A változás új kapukat nyitna meg az amerikai légierő előtt, sokkal bátrabban alkalmazhatnák veszélyes területeken is a drónokat. Az MQ-9-esek lecserélése egyben azt is jelzi, hogy Washingtonban a jövő konfliktusaiban jóval nagyobb veszteségekkel számolnak, így a mennyiség kulcstényezővé válik. Ennek jegyében Christopher Niemi vezérőrnagy, az Air Force Futures megbízott vezetője megerősítette, hogy jóváhagyták a drón lecserélésére vonatkozó követelménydokumentumot.

A Reapert sokoldalúan tudták bevetni: megfigyelési, felderítési és csapásmérő feladatokra is alkalmazták. A kifejlesztése óta eltelt időben végbement technológiai fejlődés ugyanakkor már kisebb költséggel is lehetővé teszi az akár ennél is rugalmasabb alkalmazást, olcsóbban. A várakozások szerint tömegesen érkezhetnek az új eszközök, bővítve a lehetőségeket. A légierő doktrínájában megváltozott a „feláldozható” szerepről alkotott vélemény is, ami hatással van a légierő veszteségekről alkotott hajlandóságára. Az új fegyverek igényelt paraméterei között szerepel, hogy 1500 kilométeres hatótávban legyen bevethető és akár 20 órás üzemidővel bírjon. A követelményei között van, hogy legalább 100 küldetést képes legyen teljesíteni költséghatékonyan.

Az MQ-9 Reaper utódjának keresése nem új keletű, az Egyesült Államok korábban több lehetséges megoldást vizsgált. Ezekben világossá tették, hogy a nagyhatalmi versenyhez illeszkednie kell majd az új eszközöknek. Washington figyelme különösen az indo-csendes-óceáni térsége helyeződik, ahol Kínával kell versenyt futni. Kérdéses, hogy a lopakodási képességekről végül milyen elvárásokat támasztanak, vélhetően ezt is megkövetelik majd az új eszköztől. A Reaper lecserélést erősítette a tény, hogy

Amerika kifejezetten sok ilyen drónt vesztett az elmúlt évek konfliktusaiban.

A közel-keleti konfliktusok során legalább 24 MQ-9-es semmisült meg, ez indokolja az olcsóbb kialakítás szükségességét.

