FONTOS Nagy bejelentéseket tett Ruszin-Szendi Romulusz: rendezik a katonák bérét, új szabadnapok is jönnek
Megszólaltak Irán rettegett harcosai: hajók tucatjait engedték át a Hormuzi-szorosnál

MTI
Szerda este óta mintegy 30 hajó kelt át a Hormuzi-szoroson - közölte csütörtökön az iráni Forradalmi Gárda haditengerészetének egyik parancsnoka, akit a Fársz hírügynökség idézett.

Az iráni elithadsereg parancsnoka ugyanakkor hangsúlyozta, hogy

továbbra sem engedik át az ellenséges országok hajóit.

A Tasznim iráni hírügynökség szerint többek között kínai hajók kelhettek át a tengerszoroson. Az átkelési engedély megadását a két ország intenzív erőfeszítései előzték meg, s azokban döntő szerepet játszott Teherán és Peking szoros viszonya és stratégiai partnersége. A Tasznim nem említett pontos számot, mindössze több kínai hajóról tett említést, amelyek az iráni féllel történt előzetes egyeztetés alapján kelhettek át a szoroson. A kínai hajók átkeléséről szóló jelentés Donald Trump amerikai elnök kínai látogatása idején érkezett.

Az Irán elleni amerikai-izraeli támadások és a teheráni vezetés térségben véghez vitt ellencsapásai nyomán a Hormuzi-szoroson keresztüli hajóforgalom gyakorlatilag leállt. Teherán hangsúlyozza, hogy a Hormuzi-szorost nem blokkolja, de a hajózási társaságoknak gyakorlatilag díjat kell fizetniük és előzetesen egyeztetniük kell az áthaladásról az iráni hatóságokkal, s csak az iráni partok mentén húzódó, erre kijelölt folyosót használhatják. Nemzetközi joggal foglalkozó szakemberek szerint az ilyen díjak szedése sérti a szabad átkelés jogát.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Pécs - Merre tovább hazai kkv-k?

