Megvolt Orbán Anita első egyeztetése az orosz nagykövettel

Éles fordulatot vett a magyar külpolitikai kommunikáció Oroszországgal kapcsolatban, miután a Tisza-kormány bekérette Jevgenyij Sztanyiszlavov budapesti orosz nagykövetet a Kárpátalját is elérő szerdai dróntámadások miatt.
Az orosz diplomata csütörtök délelőtt érkezett meg a Külügyminisztériumba, ahol nagyjából fél óráig egyeztetett Orbán Anita miniszterelnök-helyettessel. Magyar Péter miniszterelnök előző nap jelentette be, hogy
hivatalosan is magyarázatot kérnek Moszkvától a támadás miatt, miközben a kormány nevében mélységesen elítélte az akciót.
A kabinet szerint a háború kitörése óta ez volt az egyik legsúlyosabb olyan orosz dróntámadás, amely közvetlenül érintette Kárpátalját. Munkács, Ungvár, Szolyva és több kisebb település is találatot kapott, miközben a magyar határ közelében dolgozó vasutasokat is óvóhelyre kellett küldeni. A MÁV tájékoztatása szerint a csapi állomásnál tartózkodó magyar munkavállalókat végül biztonságban áthozták magyar területre.
A lépés azért különösen figyelemre méltó, mert az elmúlt években a magyar külügy rendszeresen hívatott be nyugati diplomatákat különböző politikai nyilatkozatok miatt, az orosz nagykövettel szemben azonban látványosan visszafogottabb volt. Szijjártó Péter külügyminisztersége alatt több alkalommal rendelték be például az amerikai, német, osztrák vagy ukrán diplomácia képviselőit, ugyanakkor Moszkvával szemben még jóval súlyosabb ügyek után sem történt hasonló lépés.
Nem hívták be például az orosz nagykövetet akkor sem, amikor kiderült, hogy orosz hekkerek feltörték a Külügyminisztérium informatikai rendszerét, és korábbi Kárpátalját ért támadásoknál sem. Pedig 2025 augusztusában Munkács és több környékbeli település ellen is jelentős orosz légicsapás indult, amely akkor a magyar határhoz legközelebb végrehajtott sikeres támadásnak számított a háború kezdete óta.
