Milliárdos pénzmosási botrány Ukrajnában: a bíróság folyosóján csaptak le Zelenszkij volt kulcsemberére

A bíróság 140 millió hrivnya (mintegy 970 millió forint) óvadékot állapított meg.
Jaroszlav Zseleznyak parlamenti képviselő szerint Jermakot a bíróság épületének folyosóján vették őrizetbe.
Jermak letartóztatását követően kijelentette, hogy nincs ennyi pénze, de barátai segítenek neki az óvadék letétbe helyezésében.
A volt hivatalvezetőt hétfőn gyanúsítottként hallgatták ki az ukrán Különleges Korrupcióellenes Ügyészség (SZAP) nyomozói.
Azzal gyanúsították meg, hogy egy szervezett csoport tagja volt, amely kapcsolatba hozható 460 millió hrivnya (4,3 milliárd forint) tisztára mosásával egy Kijev melletti luxusingatlan-fejlesztési projekten keresztül.
Andrij Jermak alaptalannak nevezte az ellene felhozott pénzmosási gyanút. Közölte: "Az elmúlt hónapokban példátlan nyilvános nyomás nehezedett a bűnüldöző szervekre azzal a követeléssel, hogy velem szemben konkrét eljárási döntéseket hozzanak".
Hozzátette, hogy az ellene indított eljárásnak "függetlennek kell lennie a politikai nyilatkozatoktól, médiakampányoktól vagy bármilyen más befolyásolási formától".
Jermak tavaly november végén mondott le tisztségéről, amelyet 2020 februárja óta töltött be. Lemondása előtt házkutatást tartottak nála az energetikai szektorban feltárt nagy horderejű korrupciós ügyben, de akkor nem lett gyanúsított. Távozását posztjáról azzal indokolta: nem akarja, hogy belső problémák eltereljék a figyelmet az Ukrajna ellen indított orosz agresszióról és az ország védelméről. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azonnal elfogadta lemondását.
Az ukrán törvények szerint az óvadék letétbe helyezése esetén a gyanúsítottra a következő kötelezettségek hárulnak: minden felszólításra meg kell jelennie a nyomozóknál, az ügyésznél és a bíróságnál, be kell jelentenie lakóhelye és munkahelye megváltozását, nem hagyhatja el Kijevet, külföldre utazáshoz szükséges okmányait, diplomataútlevelét a külügyminisztériumban kell letétbe helyeznie, tartózkodnia kell attól, hogy kapcsolatba lépjen az ügy további gyanúsítottjaival, továbbá elektronikus nyomkövető eszközt kell viselnie.
Címlapkép forrása: Danylo Antoniuk/Anadolu via Getty Images
