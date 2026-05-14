Nem csak a magyar kormánynál verte ki a biztosítékot a Kárpátalja elleni orosz támadás – Törvénymódosítást is belengettek a történtek miatt

Szlovákia elítéli a szerdán és csütörtökön ukrán területen végrehajtott orosz légitámadásokat, amelyek Kárpátalja térségében egészen a szlovák határig terjedtek, ahol jelentős létszámú szlovák kisebbség is él – közölte Juraj Blanár szlovák külügyminiszter Pozsonyban.

A támadásokra közvetlenül rövid tűzszüneti időszakokat követően került sor, amelyek lehetőséget teremthettek volna a feszültség mérséklésére, a hosszú távú és fenntartható tűzszünetre és egyidejűleg béketárgyalások folytatására – áll a közleményben.

A civil létesítmények és a létfontosságú infrastruktúra ellen intézett további támadások ukrán és orosz területeken nem növelik a békefolyamat esélyét. Ellenkezőleg, az ilyen eszkaláció korlátozza az arról folyó párbeszédet, hogy miként lehet lezárni a háborút és elérni a tartós és igazságos békét

– fogalmazott Juraj Blanár.

A Felvidék.ma szerint Peter Pellegrini szlovák államfő is reagált az eseményekre, mondván, a dróntámadás megmutatta, a hadseregnek békeidőben is képesnek kell lennie hatékonyan fellépni olyan objektumokkal szemben, amelyek célzottan vagy akár véletlenül behatolhatnak Szlovákia területére. Ehhez szerinte módosítani kell a fegyveres erőkről szóló törvényt.

Szerdán az orosz-ukrán háború eddigi legsúlyosabb orosz támadása érte Kárpátalját,

amelyet eddig csak ritkán támadott az orosz haderő. Összesen 11 drón hatolt be a megye légterébe.

A támadás után ideiglenesen lezárták az Ukrajnával közös határátkelőket, de azóta újranyitották azokat.

A Kárpátalja elleni orosz dróntámadást Magyar Péter kormánya is elítélte. Orbán Anita külügyminiszter csütörtök délelőtt bekérette az orosz nagykövetet is.

Címlapkép forrása: Thierry Monasse/Getty Images