Nincs pénz rendes tankra? - Sebaj, a csehek és a törökök találtak megoldást

A CFL-120 Karpat az FNSS Kaplan MT lánctalpas harcjárművére épül. Ezt eredetileg Indonéziával közösen fejlesztették, és 105 milliméteres konfigurációban már aktív szolgálatot teljesít az indonéz haderőben. Az új változat a Leonardo HITFACT MkII tornyának integrálásával lépett szintet.

A 120 milliméteres simacsövű löveg kompatibilis a NATO-szabványú lőszercsaládokkal, de a torony 105 milliméteres változatban is rendelhető.

A lőszerkészlet a küzdőtértől elkülönítve helyezkedik el, ami találat esetén jelentősen csökkenti a másodlagos robbanás kockázatát, ezzel pedig növeli a kezelőszemélyzet biztonságát. Emellett a fegyverzet kézi töltéssel vagy automata töltőgéppel egyaránt konfigurálható.

A jármű harci tömege mindössze 34 tonna. Ez a 60 tonnát meghaladó hagyományos harckocsikhoz képest komoly előnyt jelent a stratégiai és hadműveleti mozgékonyság terén. Képes átkelni a kisebb teherbírású hidakon, emellett vasúton vagy katonai légi szállítással sokkal gyorsabban telepíthető, és gyengébb infrastruktúrájú területeken is bevethető. A páncélos hátuljában elhelyezett dízelmotornak és az automata sebességváltónak köszönhetően a harckocsi akár 70 km/h-s sebesség elérésére is képes, hatótávolsága pedig mintegy 450 kilométer.

A páncélzat és a védelmi megoldások a modern fenyegetési környezet kihívásait tükrözik. A Karpat moduláris páncélzata megfelel a STANAG 4569 szabványnak, emellett ABV (atom, biológiai, vegyi)-védelemmel és automatikus tűzoltó rendszerrel is rendelkezik. A járművet felkészítették az aktív védelmi rendszer (APS) integrálására is. Ez a rendszer képes elfogni a páncéltörő rakétákat és a csapásmérő drónokat, amely képesség fontosságát az ukrajnai háború tapasztalatai már egyértelműen igazolták.

A megfelelő harctéri helyzetismeretet hőkamerák, stabilizált parancsnoki és irányzói célzóberendezések, valamint lézeres távolságmérő biztosítja. A harckocsi fejlett célkutató-megsemmisítő (hunter-killer) üzemmóddal is rendelkezik, tehát a parancsnok a lövegkezelőtől függetlenül végzi a célpontok egymás utáni megjelölését. A jármű könnyedén beköthető a különböző harcvezetési rendszerekbe, integrált navigációs és kommunikációs eszközökkel, valamint lézeres besugárzásjelzővel van felszerelve, így tökéletesen illeszkedik a NATO hálózatközpontú hadviselési koncepciójába.

A CSG ipari szerepvállalása a meglévő szlovák gyártókapacitásokra épít, és fokozatos technológiatranszfert irányoz elő. Ez teljes mértékben összhangban áll az európai védelmi ipar önállóságának erősítésére irányuló törekvésekkel. A CFL-120 Karpat az MBT-k és a gyalogsági harcjárművek közötti képességrést hivatott betölteni.

A típus elsősorban olyan országok számára vonzó, amelyeknek modern páncélozott tűzerőre van szükségük, de nem rendelkeznek a nehézpáncélos flották fenntartásához szükséges infrastruktúrával vagy költségvetéssel,

legyen szó akár az európai, a közel-keleti, az ázsiai vagy az afrikai piacokról.

Címlapkép: a CFL-120 alapját képező FNSS Kaplan. A címlapkép illusztráció, forrása: PressDirectorate via Wikimedia Commons