Radikális fegyverkezésbe kezd az Egyesült Államok: dollármilliárdokból építik fel a jövő nukleáris flottáját
Az Egyesült Államok haditengerészete a 2027–2031-es költségvetési időszakra szóló védelmi tervében közel 125 milliárd dollárt különít el tengeralattjáró-programokra, ami a fegyvernem történetének egyik legnagyobb beruházási csomagja - jelentette a Naval News.

Az ötéves terv keretében 62 milliárd dollár jut öt Columbia-osztályú, nukleáris meghajtású ballisztikus rakétahordozó tengeralattjáró (SSBN) beszerzésére. Ez évi egy hajótest megépítését jelenti. A fennmaradó 62,9 milliárd dollárt tíz Virginia-osztályú, nukleáris meghajtású vadásztengeralattjáró (SSN) építésére fordítják. Az éves bontás mindkét programnál 10-15 milliárd dolláros nagyságrendben mozog. A Columbia-osztály negyedik és nyolcadik közötti egységeit a terv szerint 2032 és 2036 között adják át a haditengerészetnek. Az első három hajótest már 2029 és 2031 között hadrendbe áll.

A tíz megrendelt Virginia osztályú egységből hat a Block VI, négy pedig az új Block VII változatot képviseli.

Utóbbiak lesznek a széria első ilyen felszereltségű hajói. A Block VI többéves beszerzési szerződése stabil keresletet biztosít az iparágnak. Ez egyúttal lehetővé teszi a létesítmények korszerűsítését és a szakemberek megtartását. A terv emellett 6,2 milliárd dollárt irányoz elő a tengeralattjárókat gyártó ipari bázis fejlesztésére, amibe beletartozik az ellátási lánc stabilizálása és a munkaerő bővítése is. További 7,2 milliárd dollárt szánnak a nukleáris tengeralattjárókat építő hajógyárak termelékenységének növelésére.

A dokumentum kitér az SSN(X) programra is. Ennek keretében a 2040-es években egy teljesen új vadásztengeralattjáró-osztályt állítanának hadrendbe, mintegy 35 évvel az utolsó ilyen típusváltás után. Az SSN(X) tervezésének alapelve a személyzet nélküli rendszerekkel való magas fokú együttműködési képesség (interoperabilitás). A hajókat megnövelt hasznos tehertérrel tervezik, amely a tengerfenéki hadviselést is lehetővé teszi. A haditengerészet számításai szerint az ipari bázis jelenlegi korszerűsítése jelentősen megkönnyíti majd az új hajóosztály sorozatgyártását.

A tervek szerint a vadásztengeralattjárók átadása évi két egység körül stabilizálódik, de lesznek kiugró évek.

A dokumentum 2035-ben és 2038-ban négy-négy, 2039-ben pedig öt vadásztengeralattjáró átadását vetíti előre.

Az aktív SSN-állomány a 2027-es 47 egységről 2040-re 56-ra nő. A számuk 2030 és 2031 között azonban egy szállítási szünet miatt átmenetileg 45-re csökken. Az SSBN-flotta az elkövetkező évtizedekben 12-13 egységes létszámon marad. Az Ohio-osztályú hajókat ugyanis fokozatosan kivonják a hadrendből, a szerepüket pedig a Columbia-osztály veszi át. Az utolsó Ohio-osztályú tengeralattjáró várható kivonása 2042-re tehető, ami egy közel 63 éves szolgálati időszakot zár le.

A kivonási ütemterv is tartalmaz figyelemre méltó tételeket. A tervek szerint 2031-ben selejtezik az első Seawolf-osztályú tengeralattjárót, az USS Connecticutot. A hajó a 2021-es, tenger alatti heggyel való ütközése és javítása után mindössze öt évet töltött volna újra aktív szolgálatban. Az USS Florida nukleáris meghajtású, manőverező robotrepülőgépeket hordozó tengeralattjáró (SSGN) 2029-es nyugdíjazásával pedig a haditengerészet egészen a 2040-es évekig nélkülözni fogja ezt a hajókategóriát.

Pécs - Merre tovább hazai kkv-k?

