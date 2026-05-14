Rekordütemben apad a világ olajkészlete, brutális áringadozás várható a nyáron
A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) a fokozódó olajpiaci ingadozásokra figyelmeztetett, ezzel párhuzamosan az OPEC csökkentette az idei évre vonatkozó keresletnövekedési előrejelzését. Mindkét szervezet értékelésében meghatározó szerepet játszik az iráni háború kínálatra gyakorolt hatása - írta meg a Cnbc.

Az OPEC legfrissebb havi jelentésében

a 2026-os keresletnövekedési előrejelzését napi 1,4 millió hordóról 1,2 millióra mérsékelte.

A szervezet kitermelése áprilisban napi 1,7 millió hordóval esett vissza. A február végi iráni háború kezdete óta a termelés összesen több mint 30 százalékkal, napi 9,7 millió hordóval zuhant. Az OPEC mostani frissítése várhatóan az utolsó lesz, amely az Egyesült Arab Emírségek adatait is tartalmazza, mivel az ország május 1-jén kilépett a kartellből.

Az IEA szerdai jelentésében arra hívta fel a figyelmet, hogy a Hormuzi-szoros lezárása miatt több mint napi 14 millió hordónyi kínálat esett ki, az öböl menti termelők összesített vesztesége ráadásul már meghaladja az egymilliárd hordót. A szervezet szerint a globális olajkészletek rekordütemben apadnak,

a nyári csúcskereslet közeledtével pedig az áringadozások további erősödése várható.

Az ING elemzői szerint az üzemanyagárak tartósan magas szintje szorosan összefügg a Hormuzi-szoros körüli geopolitikai fejleményekkel. Ezt a helyzetet tovább rontja annak a kockázata, hogy a közel-keleti konfliktus eszkalálódása esetén súlyos károk érhetik a térség olaj- és gázinfrastruktúráját.

Címlapkép forrása: Shutterstock

