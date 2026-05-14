Rendkívüli ENSZ-ülést kezdeményez Ukrajna a brutális éjszakai orosz támadás után
Rendkívüli ENSZ Biztonsági Tanácsi ülést kezdeményez Ukrajna a péntek hajnali orosz támadások után. Az ukrán külügyminiszter szerint Oroszország egyetlen éjszaka alatt több száz drónt és rakétát indított Ukrajna ellen, a támadásokban Kijevben is meghalt több civil, köztük egy 12 éves lány.

Rendkívüli ENSZ Biztonsági Tanácsi ülést kezdeményez Ukrajna a legutóbbi orosz légicsapások után. Az ukrán külügyminiszter, Andrij Sziiha az X-en azt írta, hogy utasítást adott a nemzetközi fórumok azonnali bevonására az orosz támadások miatt.

A külügyminiszter szerint Oroszország péntek hajnalban nagyszabású drón- és rakétatámadást indított Ukrajna ellen. A közlése alapján este hat óra és reggel nyolc óra között összesen 675 drónt és 56 rakétát lőttek ki, köztük ballisztikus fegyvereket is.

A támadások több ukrán régiót érintettek, Kijevben pedig legalább nyolcan meghaltak. Az áldozatok között egy 12 éves lány is van. A sérültek száma több tucat, miközben a hatóságok még mindig eltűntek után kutatnak a romok között.

A külügyminiszter szerint a csapásokban Kijevben 11 lakóépület rongálódott meg, országosan pedig több mint 50 épületben keletkezett kár.

Ukrajna szerint a támadások miatt erősebb nemzetközi fellépésre van szükség Oroszországgal szemben. Szibiha azt is közölte, hogy szombatra gyásznapot rendeltek el, az ukrán külképviseleteken pedig félárbócra engedik a zászlókat és részvétnyilvánító könyveket nyitnak.

Az ukrán diplomácia emellett meghívta a Kijevben tartózkodó külföldi nagyköveteket az egyik lebombázott helyszínre, ahol a támadás egy többemeletes lakóépület teljes szakaszát rombolta le.

