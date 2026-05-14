Trump ezt nem teszi zsebre: zárt ajtók mögött kapott szigorú figyelmeztetést, összecsaphat a két nagyhatalom

Donald Trump Kínába utazott, hogy személyesen találkozzon Hszi Csin-pinggel és megvitassák a legégetőbb kérdéseket. Ezek közül is kiemelkedik Tajvan kérdése, mivel a „kvázi független” szigetet Peking a saját fennhatóságának követeli. A téma azért is számít különösen érzékenynek, mivel Kína fokozza a nyomást a térségben, miközben Tajpej növeli a katonai ráfordítást, ebben pedig kiemelkedő szerepet kapnak az amerikai fegyverbeszerzések. A feszültséggóc problémáját a találkozó egyik kulcstémájának várták. Ez végül nem is maradt el,

a kínai elnök fejezte ki határozottan a véleményét: szerinte, ha „nem rendezik a kérdést megfelelően”, akkor „összecsapásokra és akár konfliktusokra” is számítani lehet.

A kijelentés zárt ajtók mögött hangzott el, a megbeszélés mintegy két óra 15 percen át tartott. Az Egyesült Államok ezt követően „jónak” minősítette a találkozót. Az amerikai delegációban utazó üzletemberek előzetesen jelezték, hogy a legnagyobb hangsúly a technológiai és kereskedelmi kérdéseken lesz. A tárgyalás után kérések hangzottak el Tajvanra vonatkozóan, ám ezekre a vezetők ignorálták a válaszadást. Mao Ning, a kínai külügyminisztérium szóvivője ugyanakkor világosan közölte egy bejegyzésben, hogy a két hatalom közötti megbeszélések legfontosabb témája a tajvani kérdés. A bejegyzés szerint Hszi elmondta Trumpnak, hogy

Tajvan függetlensége és a Tajvani-szoroson átívelő béke kibékíthetetlen, mint a tűz és a víz. A béke és a stabilitás megőrzése a legnagyobb közös nevező Kína és az Egyesült Államok között.

A Fehér Ház nem ejtett szót a kérdésről.

Donald Trump kilenc év után látogatott el Kínába, ez volt egyben az utolsó alkalom, hogy egy amerikai elnök a keleti nagyhatalomban járt. A helyzet azóta alaposan átalakult, minden szakértő szerint Peking jelentősen megerősödött, sokkal felkészültebben tud reagálni az esetleges amerikai fenyegetésekre. Ez a helyzet teremtette meg annak a lehetőségét, hogy a kínai vezetés harciasabb hangnemet üssön meg Tajvan kérdésében is. A megbeszélések várhatóan folytatódni fognak, mivel az amerikai elnök szeptember 24-re meghívta az Egyesült Államokba Hszi Csin-pinget és feleségét.

