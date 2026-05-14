Ukrán drónok csapódtak egy NATO-tagállamba – Nehéz döntést hozott meg a miniszterelnök
Lemondott Evika Siliņa lett miniszterelnök – írja a Euronews. A döntés hátterében a múlt heti véletlen ukrán dróntámadás politikai következményei állnak.

a NATO-tagállam légterébe Oroszországot célzó ukrán drónok hatoltak be és felrobbantottak egy olajtárolót.

Ma nehéz, de őszinte döntést hoztam – lemondok a miniszterelnöki pozícióról”

– jelentette be a miniszterelnök.

Korábban Andris Sprūds védelmi miniszter is lemondott ugyanezen incidens miatt, röviddel ezután Sprūds pártja kilépett a kormánykoalícióból. A lemondást Siliņa a koalíciós partnerek ezen döntésével indokolja, azt állítja, ő maga mindent megtett az ország biztonságáért.

Lettországban eleve választás lett volna októberben, mivel a kormánykoalíció most összeomlott, vélhetően addig ügyvivő kormány irányítja majd az országot.

Címlapkép forrása: Leon Neal/Getty Images

