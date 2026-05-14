Váratlan tervet dobott be Trump: egy egész országot kebelezne be Amerika – Ha ez így megy tovább, nagyon csúnya vége lehet

US president Donald Trump posted a picture on Truth social showing Venezuela as the

Nem lesz tagállam senkiből, csak mert az elnök azt mondja

Bár az amerikai elnök szignója elengedhetetlen ahhoz, hogy az Egyesült Államok új taggal bővüljön,

az államok felvétele a szövetségi törvényhozás, azaz a Kongresszus hatásköre.

A Kongresszus új államokat vehet fel az Unióba

– szól napnál is világosabban az amerikai alkotmány IV. cikkének 3. szakasza. A Kongresszus a köztársaság 250 éve alatt 37-szer élt ezzel a jogával, legelőször 1791-ben Vermont felvételével, legutoljára pedig 1959-ben Hawaii esetén.

Ebből következik, hogy a tagállamok felvétele ugyanazzal a megszokott jogalkotással zajlik, mint bármely más törvény elfogadása Washingtonban. Az alsóházban egyszerű többség, a szenátusban – a filibuster megtörése végett – százból 60 szenátor beleegyezése szükséges. Az esetleges elnöki vétó felülírható, amennyiben mindkét kamarában rábólint a törvényhozók kétharmada.

És itt bukik az első akadályba Trump ötlete:

a Republikánus Pártnak jelenleg nincs elég szenátora ahhoz, hogy átvigyen a felsőházon egy 51. állam felvételéről szóló javaslatot, és a novemberi félidős választás sem tartogat számukra előnyösebb pozíciót. (Felmerülhetne a filibuster eltörlése, hogy elegendő legyen az egyszerű többség a szenátusban, de ha a republikánusok égetőbb javaslatok érdekében sem voltak erre hajlandók, nem valószínű, hogy épp Venezuela csatlakozása miatt állnának kötélhez.)

Költség-haszon elemzés

Ráadásul legalább kérdéses, hogy az amerikai társadalmon és a Republikánus Párton belül mekkora a terv támogatottsága – már ha valóban komoly tervről van szó. Hiába az olajkincs – melynek kitermelése sem varázsütésre működik – Venezuela egy főre jutó GDP-je alig huszada az amerikainak, a latin-amerikai országot pedig évek óta gazdasági instabilitás, megélhetési válság és hiperinfláció kínozza. Nem beszélve arról, hogy hiába a politikai foglyok szabadon engedése, az állam berendezkedése továbbra is közelebb áll a chavista diktatúrához, mint a demokráciához, miközben Venezuelát a világ egyik legkorruptabb országaként tartják számon. (Nem véletlenül emlékeztette Trumpot a Wall Street Journal véleménycikke, hogy amerikai államokban azért szokás választásokat tartani.) A gondokat tetézi a gyenge közbiztonság, beleértve az utcákat terrorizáló, colectivos néven futó rezsimhű motorosbandákat, no meg a bűn- és drogcsempészbandákat, illetve fegyveres csoportokat az ország különböző pontjain.

Egy szó, mint száz: az Egyesült Államok nemcsak befektetőkre szomjazó olajmezőket, hanem súlyos kihívások egész sorát „importálná”, ha – a láthatóan nyomásgyakorlástól sem mentes – együttműködés helyett bekebelezné Venezuelát.

Az ehhez fűződő legszembetűnőbb ellentmondás talán az, hogy míg Donald Trump éppen kitoloncolna mintegy 600 ezer venezuelait, akik mind Joe Biden idején részesültek átmeneti védelemben, addig ha Venezuela állami címet kapna, akkor 28 milliónyi spanyolajkú ember amerikai állampolgárrá válna, így minden joga meglenne arra, hogy letelepedjen a kontinentális Egyesült Államokon belül.

Sziszifuszi feladat lenne mindezt előnyként eladni az általánosságban bevándorlásellenes MAGA-tábornak, mely köreiben már az is felzúdulást okozott, hogy a Super Bowl félidejében egy Puerto Ricó-i – azaz amerikai állampolgárnak minősülő – énekes spanyol nyelven adott elő.

Nicolás Maduro venezuelai elnököt és feleségét, Cilia Florest kísérik rendőrök a manhattani szövetségi bíróságra, miután helikopterrel megérkeztek a Wall Street-i helikopterleszállóra New Yorkban 2026. január 5-én. Az Egyesült Államokban kábítószer-bűncselekményekkel és kábítószer-terrorizmussal vádolt elnöki házaspárt a venezuelai fővárosban, Caracasban fogták el amerikai katonák a január 3-ra virradó éjjel. Fotó: MTI/EPA

Nincs nagy ujjongás

Nemcsak saját pártját, a tágabb amerikai közvéleményt szintén meg kell még dolgoznia az elnöknek, ha komolyan beszélt. Bár arról nem találtunk felmérést, hogy az amerikai lakosság helyeselné-e Venezuela állammá válását,

nem feltételeznénk kimagasló támogatottságot.

Január elején már Nicolás Maduro venezuelai elnök elrablása is megosztotta az amerikaiakat, beleértve az ezt követő Trump-nyilatkozatot a latin-amerikai ország „irányításáról”. A Quinnipiac adatai alapján akkoriban mindössze 35% vélte jó ötletnek, hogy Washington parancsoljon Caracasban, amíg Amerika-barát irányba áll az ottani vezetés. Az év elején megközelítőleg tízből hét republikánus egyetértett ezzel, de tízből csak három független és egy demokrata szavazó nézte jó szemmel.

Nemcsak Venezuela irányítása kapcsán tűnt szkeptikusnak az amerikai közvélemény, de

összességében sem repes a Trump által hangoztatott terjeszkedési ambícióktól.

Az elnök Kanadával, Grönlanddal és Panama-csatornával kapcsolatos „első fenyegetéshulláma” nyomán a Portfolio tavaly februárban beszámolt róla, hogy akkoriban az amerikaiak csupán elhanyagolható hányada, 4% támogatta volna az Egyesült Államok terjeszkedését, ha az katonai erővel történne. Harmaduk elfogadhatónak tartotta volna, amennyiben az nem katonai beavatkozás eredménye, de durván minden második amerikai elutasította a területi expanzió bármiféle módját.

Puerto Rico és Washington D.C. tagállamisága is megosztó. Felkészül: Venezuela? Állam/terület Amerikai állammá válás támogatottsága (%) Puerto Rico 55 Washington D.C. 51 Amerikai Virgin-szigetek 32 Kanada 24 Amerikai Szamoa 19 Guam 18 Grönland 17 Északi Mariana-szigetek 7 Egyik sem 36 2025. februári adatok. Forrás: Stetson University/SSRS

Sokatmondó, hogy az SSRS egy éve azt találta, még az olyan évszázados amerikai múltra visszatekintő területek teljes jogú állammá válása mögött sincs egyöntetű társadalmi támogatás, mint Washington D.C. és Puerto Rico. (Előbbiek ellentmondásos helyzetéről bővebben itt olvashatnak.) Ami az Egyesült Államokhoz földrajzilag, gazdaságilag vagy kulturálisan közelebb álló Kanadát és Grönlandot illeti, 2025-ben az amerikaiak mindössze 24%, illetve 17%-a pártolta a tagállami felvételüket.

Ezen adatok alapján okkal feltételezhetjük, hogy Venezuela tagállami státusza ezeknél még csekélyebb támogatottságot élvezne, ami tovább nehezíti a lépés – amúgy is problémás – átverését a Kongresszuson.

Amerikai oldalról tehát politikai, gazdasági és társadalmi okokból is elképzelhetetlennek tűnik Venezuela tagállami felvétele, de lenne Caracasnak egyáltalán igénye erre?

Venezuelában sem ez a legégetőbb kérdés

Ha Delcy Rodríguezt, Maduro volt alelnökét és az ország ügyvivő elnökét kérdezzük, egyértelmű a válasz.

Továbbra is megvédjük integritásunkat, szuverenitásunkat, függetlenségünket és történelmünket

– reagált Rodríguez, aki januárban vette át a hatalmat. Hozzátette: Venezuela „nem gyarmat, hanem szabad ország”.

Érdekesség, hogy a venezuelai vezető mindezt Hágában nyilatkozta, Caracas ugyanis nemzetközi bírósági perben áll a szomszédos Guyanával, mely Essequibo nevű, olajban gazdag régiójára a spanyol gyarmati kor óta igényt tart. 2023-ban Maduro erőszakos bekebelezéssel fenyegetőzött, és népszavazást is tartott az ügyben. Mondhatni, Venezuela inkább láttatja magát olyan hatalomként, melynek további területre fáj a foga, mintsem alávetné magát más expanziós törekvéseknek.

Miközben az amerikai betagozódás kérdése annyira szürreálisnak hathat, hogy konkrét közvélemény-kutatást nem is találni ebben, azt leszögezhetjük, hogy a nemzeti szuverenitás megőrzése az „amerikai gyarmatosítással” és „imperializmussal” dacolva Hugo Chávez vezetése óta a venezuelai politikai identitás egyik, ha nem a legfontosabb alapja. Elvégre olyan országról beszélünk, amely 1999 óta „bolivári köztársaságként” hivatkozik magára, utalva a spanyol rabiga ellen és a dél-amerikai függetlenségért harcoló Simón Bolívarra.

Finoman szólva is kétséges tehát, hogy a chavismo elveihez papíron még mindig hűséges Rodríguez egyik napról a másikra végre olyannyira radikálisan Amerika-barát fordulatot tudna – vagy egyáltalán akarna – végrehajtani, ami a függetlenség formális feladásával járna.

Ebben a szellemben – a Trumpékkal egyébként dollármilliós üzletkötésekben lévő – Rodríguez a hágai útja előtt aláhúzta: az Egyesült Államokhoz való csatlakozást

soha nem vettük volna fontolóra, mert ha van valami, ami nekünk, venezuelai férfiaknak és nőknek megadatott, az az, hogy szeretjük a függetlenségi folyamatunkat, szeretjük a függetlenség hőseit és hősnőit.

Trumpnak ugyanakkor egy dologban részben igaza volt: Maduro elrablása után valóban „imádták” Venezuelában, már ha így fordítjuk le azt, hogy a helyiek jóval optimistábban tekintettek a jövőbe. Egy friss felmérés azonban árnyalja ezt a képet: míg januárban a válaszadók 92%-a volt hálás az amerikai elnöknek Maduro elfogása után, ez az arány áprilisra 47%-ra csökkent. A Miami Heraldnak nyilatkozó Ruben Chirinos, a Meganálisis nevű kutatócég vezetője szerint a kiábrándulást a kezdeti várakozások és a valós változás sebessége közötti szakadék okozza, ez pedig jórészt abból fakad, hogy látszólag a gazdasági érdekek, különösen az olajágazatban, elsőbbséget élveznek a hétköznapi emberek életkörülményeinek javításával szemben.

A venezuelaiak lassan mintha elveszítenék a reményt, hogy Trump beavatkozása számukra is kézzelfogható változást hozhat az országban. Eddig sem fogadtunk volna nagy tétekkel arra, hogy nyitottak lennének arra, hogy Caracas helyett Washingtonban döntsenek a sorsukról, de ez még kevésbé billenti Trump javára az esélylatolgatást.

Saját partnerével packázik Trump

Ráadásul továbbra sem látni, hogy a jövőben számítani kell-e egyáltalán demokratikus választásokra,

amelyeken egyébként az ellenzék Nobel-békedíjas vezetője, María Corina Machado indulhat a legnagyobb esélyekkel. Ha folytatjuk a gondolatkísérletünket, a tagállami státuszt bizonyára jóvá kellene hagynia a caracasi törvényhozásnak, de a történelmi példák alapján az előzetes népszavazás sem lenne szokatlan – bár egy legitimnek tekinthető referendum kiírása megint valószínűtlennek tűnik egy demokratikus elnök- és nemzetgyűlési voksolás előtt. Ráadásul ha Rodríguez elnökségén túl a venezuelai törvényhozás csatlakozásról szóló határozatát ugyancsak teljesen legitimnek tekintené és elfogadná Washington, akkor végképp feladná annak a lehetőségét, hogy demokratikus átmenetre szólítson fel és kifogásolhassa annak a regnáló hatalomnak törvényességét, ami hivatalos álláspontja szerint évek óta súlyos választási csalások árán maradt fenn.

Delcy Rodríguez ideiglenes venezuelai elnök, miután aláírta a politikai foglyok amnesztiáját jóváhagyó törvényt Caracasban 2026. február 19-én. Jobboldalán fivére, Jorge, aki a venezuelai nemzetgyűlés elnöke. Fotó: MTI/EPA/EFE/Ronald Pena R

Nem elég, hogy úgy tűnik, egyáltalán nincs rá venezuelai ambíció, újabb ellenérv, hogy

az Egyesült Államokba való betagozódás leggyengédebb sugalmazása is durván megingathatná Delcy Rodríguez hatalmát.

Nem nehéz elképzelni, hogy a chavista rezsim hithű keményvonalasai miként reagálnának az erre való nyitottság kifejezése esetén. Vagyis elképzelni sem kell, hiszen Maduro egyik korábbi, doktriner bizalmasa máris „gyávasággal” és a forradalom, illetve a chávezi örökség „elárulásával” vádolta az országvezetést, amiért az alsóbb rétegek háta mögött tárgyalnak Venezuela jövőjéről Washingtonnal. Nem meglepő tehát, hogy a simán Delcyként emlegetett elnök a szavak szintjén ennyire határozottan kiáll az ország függetlensége mellett.

Trump Venezuela bekebelezéséről szóló megszólalásait értelmezhetjük a kényes kötéltáncra kényszerített Delcy Rodríguezre irányuló külpolitikai nyomásgyakorlásként – egyfajta fricskaént és nyílt emlékeztetőként az alá- és fölérendeltségi viszonyokról.

Ám ezzel a retorikával az amerikai elnök végső soron éppen veszélybe sodorja annak a partnerének a pozícióját, akire eddig látszólag magabiztosan támaszkodhatott Caracasban.

Trump azt kockáztatja a venezuelai szempontból megalázó kijelentéseivel, hogy belföldi elégedetlenséget szít, így egy Delcynél keményvonalasabb, kevésbé együttműködő vezetőt juttat hatalomra. Ez pedig egyáltalán nem állna az Egyesült Államok érdekében, ráadásul felülírná, sőt, lenullázná Maduro elrablását, amit komoly sikerként festett le a Fehér Ház.

De persze a lesújtó népszerűségi mutatók és az iráni háború miatt megállás nélkül emelkedő benzinárak közepette bőven Trump érdekében állhat, hogy rá jellemző módon olyan komolytalan és irreális ötletekkel borzolja a kedélyeket odahaza, mint Venezuela felvétele az amerikai tagállamok sorába. Ezáltal pedig nem az előbbi, kényesebb témákkal foglalkozik az amerikai sajtó, hanem olyan cikkek születnek, mint ez.

