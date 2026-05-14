Vége a fagyos viszonynak: óriási fordulat jön Magyarország történelmi szövetségében

Orbán Anita külügyminiszter első hivatalos telefonhívását lengyel kollégájával, Radosław Sikorskival folytatta, akivel előkészítik Magyar Péter jövő héten esedékes varsói útját.

Szimbolikus, hogy első hivatalos telefonhívásomat Radosław Sikorski lengyel külügyminiszterrel folytattam. Készülünk a jövő heti találkozóra

– posztolta csütörtökön Orbán Anita.

Maga Sikorski az X-en posztolt a telefonbeszélgetés kapcsán.

Remek első napot kívánok, Orbán Anita! Gratulálok a csodálatos győzelmedhez ismét. Köszönöm a mai beszélgetést, hiszen egyes témák sürgősebbek, mint mások... Várom, hogy jövő héten Varsóban találkozzunk!

– írta a lengyel külügyminiszter.

Wish you a great first day, @_OrbanAnita! Congratulations on your amazing victory again. Thank you for today’s discussion, as some topics are more urgent than others…I am looking forward to seeing you next week in Warsaw! pic.twitter.com/yqTt850QDI https://twitter.com/_OrbanAnita?ref_src=twsrc%5Etfw — Radosław Sikorski (@sikorskiradek) May 14, 2026

Orbán Anita hétfői parlamenti meghallgatásán azt mondta:

A magyar-lengyel barátság és az ezen a szövetségen alapuló közép-európai együttműködés alapvető fontosságú számunkra, ezért a miniszterelnök első útja már jövő héten Varsóba fog vezetni.

A külügyminiszter hozzátette, Lengyelország az európai unió pénzek hazahozatalával és gazdaságpolitikájával is minta tud lenni Magyarország számára.

Magyar Péter többször is kijelentette, hogy miniszterelnökként első hivatalos útja Lengyelországba vezet majd, ahol Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel találkozik. A történelmileg jó magyar-lengyel kapcsolatok az Orbán-kormány utolsó éveiben rendkívül megromlottak, ahogy a Csehországgal és Szlovákiával kiegészülő Visegrádi Együttműködés is tetszhalott állapotba került.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert