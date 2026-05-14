  • Megjelenítés
Vége a fagyos viszonynak: óriási fordulat jön Magyarország történelmi szövetségében
Globál

Vége a fagyos viszonynak: óriási fordulat jön Magyarország történelmi szövetségében

Portfolio
Orbán Anita külügyminiszter első hivatalos telefonhívását lengyel kollégájával, Radosław Sikorskival folytatta, akivel előkészítik Magyar Péter jövő héten esedékes varsói útját.

Szimbolikus, hogy első hivatalos telefonhívásomat Radosław Sikorski lengyel külügyminiszterrel folytattam. Készülünk a jövő heti találkozóra

– posztolta csütörtökön Orbán Anita.

Maga Sikorski az X-en posztolt a telefonbeszélgetés kapcsán.

Remek első napot kívánok, Orbán Anita! Gratulálok a csodálatos győzelmedhez ismét. Köszönöm a mai beszélgetést, hiszen egyes témák sürgősebbek, mint mások... Várom, hogy jövő héten Varsóban találkozzunk!

Még több Globál

Irán teljesen kiborult: azt mondják, agresszorrá vált az eddig semleges állam - Nyílt támadásról beszélnek

Történelmi dróneső Ukrajnában, csúcsra járatja a fegyverkezést a NATO - Híreink az orosz-ukrán háborúból csütörtökön

Váratlan tervet dobott be Trump: egy egész országot kebelezne be Amerika – Ha ez így megy tovább, nagyon csúnya vége lehet

– írta a lengyel külügyminiszter.

Orbán Anita hétfői parlamenti meghallgatásán azt mondta:

A magyar-lengyel barátság és az ezen a szövetségen alapuló közép-európai együttműködés alapvető fontosságú számunkra, ezért a miniszterelnök első útja már jövő héten Varsóba fog vezetni.

A külügyminiszter hozzátette, Lengyelország az európai unió pénzek hazahozatalával és gazdaságpolitikájával is minta tud lenni Magyarország számára.

Magyar Péter többször is kijelentette, hogy miniszterelnökként első hivatalos útja Lengyelországba vezet majd, ahol Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel találkozik. A történelmileg jó magyar-lengyel kapcsolatok az Orbán-kormány utolsó éveiben rendkívül megromlottak, ahogy a Csehországgal és Szlovákiával kiegészülő Visegrádi Együttműködés is tetszhalott állapotba került.

Kapcsolódó cikkünk

Egy ország már kikövezte az utat, amelyre Magyar Péter most ráléphet – Ismét felvirágozhat a mélypontra került történelmi barátság?

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Pécs - Merre tovább hazai kkv-k?

Pécs - Merre tovább hazai kkv-k?

2026. május 14.

Székesfehérvár - Merre tovább hazai kkv-k?

2026. május 19.

AgroFood 2026

2026. május 19.

AgroFuture 2026

2026. május 20.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Bivalyerős a forint, olcsó az euró: most jött el a devizás befektetések ideje?
Kormányalakítás 2026: elindult az átadás-átvétel folyamata, érdekes fotó jelent meg
Amerikai katonák mennek Ukrajnába, összeomlóban az oroszok a fronton – Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility