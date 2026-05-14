Zelenszkij magyar nyelven mondott köszönetet Magyar Péternek
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök X-oldalán megköszönte Magyar Péternek, hogy elítélte a Kárpátalja elleni szerdai orosz dróntámadást.

Kárpátalját szerdán Oroszország több drónnal támadta: ez a legnagyobb támadássorozat volt a háború kezdete óta a magyarok által is lakott ukrán megye ellen.

Orbán Anita külügyminiszter szerdai videóüzenetében azt mondta, a magyar kormány „mélységesen elítéli” a támadást.

Magyar Péter miniszterelnök szerda esti sajtótájékoztatóján pedig kijelentette

A kormány elítéli az orosz támadást a magyarok által is lakott Kárpátalja ellen.

Hozzátette, csütörtök 11:30-ra Orbán Anita berendelte a Külügyminisztériumba a budapesti orosz nagykövetet.

Zelenszkij X-oldalán reagált Magyar Péter mondataira, az ukrán és angol nyelv mellett magyarul is.

Fontos üzenet Magyar Péter részéről, amely elítéli Oroszország Ukrajna elleni támadását. Moszkva ismét megmutatta, hogy nemcsak Ukrajnára, hanem a szomszédos országokra és egész Európára nézve is közös fenyegetést jelent. (…) Közös álláspontunk döntő jelentőséggel bír e brutális háború lezárásában. Köszönjük együttérzését és határozott kiállását!

– fogalmazott az ukrán elnök.

Címlapkép forrása: Kyodo News via Getty Images

