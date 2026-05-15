Alig öt hónapja azt hitték, hogy vége, most újra határokat átlépve szedi áldozatait a halálos vírus

A megbetegedések és a halálesetek többségét Mongwalu és Rwampara körzetben jegyezték fel, de gyanús eseteket jelentettek a tartomány székhelyéről, Buniából is, amelyek megerősítése még folyamatban van.
A laboratóriumi tesztek eddig négy áldozat esetében igazolták hivatalosan a fertőzést.
Ituri tartomány nehezen megközelíthető térség, amely több mint ezer kilométerre található a fővárostól, Kinshasától.
A helyzet súlyossága miatt az afrikai járványügyi központ sürgős egyeztetést hívott össze Kongó, Uganda és Dél-Szudán képviselőivel, valamint a nemzetközi partnerekkel. A találkozó célja a határokon átnyúló ellenőrzés szigorítása és a járványügyi védekezés azonnali összehangolása.
A kongói hatóságok öt hónappal ezelőtt nyilvánították hivatalosan lezártnak az előző, 43 halálos áldozattal járó járványt.
Az ugandai egészségügy-minisztérium is megerősítette pénteken, hogy terjed az ebola az országban.
Egy férfi meghalt, miután a Kongói Demokratikus Köztársaságban járt. A minisztérium közleményében azt írta, hogy a Bundibugyo altípusú ebolavírus okozta egy 59 éves férfi halálát a főváros, Kampala egyik kórházában.
A betegség súlyos vérzéssel jár, a halálozási arány egyes esetekben akár 90 százalékos is lehet. A vírusnak a Nemzeti Népegészségügyi Központ honlapja szerint öt altípusa ismert: négy afrikai – Zaire, Sudan, Tai Forest, Bundibugyo – és a Csendes-óceán nyugati parti területein előforduló Reston, amely csak tünetmentes fertőzést okoz.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Gigantikus hadihajó érkezett a Hormuzi-szoros közelébe, egyetlen célja van
Bejelentést tett a hadügyminiszter.
Rendkívüli bejelentést tett Magyar Péter Orbán Viktorral kapcsolatban
Bejelentést tett a miniszterelnök.
Rossz hír: úgy néz ki, megérkezett Magyarország szomszédjába a hantavírus
Már Arad megyében van a veszélyes betegség.
Furcsa dolgot csinált Donald Trump, mielőtt eljött Kínából – Sokan értetlenül állnak a dolog előtt
Egyesek barátságtalan gesztusként értelmezik a történteket.
Közzétették, kik a tagjai a fontmilliárdosok klubjának – Egy jól ismert név is csatlakozott
III. Károly király az első kétszázba sem fért be.
Váratlan bejelentést tettek a rettegett lázadók: felfüggesztik a támadásokat az elnökválasztás idejére
Tűzszünet jön Kolumbiában.
A magyar kutató, elemző világ legérdekesebb kutatási eredményei 2026 márciusából - Hazai Horizont Top10
A helyi élelmiszerektől és közélettől, az infláción és az egyetemi puskázáson át a korrupcióig színes a paletta, a tudósok, elemzők legfrissebb munkáit összegző Hazai Horizonton. A 2026
Az "ügynökakták" megnyitásának adatvédelmi vonatkozásai
Az új kormány egyik szimbolikus ígérete az "ügynökakták" nyilvánosságra hozatala, amelynek teljesítésére rövid határidőt tűztek maguk elé, hiszen ezt az 1956-os forradalom 70. évfordul
Brit kötvénypiaci vihar: politikai válság és a piac fegyelmező ereje
A 30 éves brit állampapírok hozama megközelítette az 5,8 százalékot, a piac pedig egyértelműen beárazta az országspecifikus kockázatokat. Kéri Botond, a Gránit Alapkezelő portfóliókezelőj
Szlovénia elhúzott, Magyarország hátrébb csúszott a K+F kiadásokban
Van, aki tartósan a régió élén maradt, mások látványos felzárkózást hajtottak végre, néhány gazdaság viszont érezhetően lemaradt. A kutatás-fejlesztési ráfordítások a Baltikum-Balkán
NIS2 képzési kötelezettség vezetőknek és IBF-eknek
A NIS2 megfelelés kapcsán a legtöbb érintett szervezet elsőként az informatikai biztonsági intézkedésekre, a szabályzatokra, az auditkötelezettségre vagy az incidenskezelési folyamatokra gondo
A magyar cégek 75 százalékának van körforgásos célja, de csak minden ötödiknek van terve hozzá
A hulladékcsökkentés fontos, de korántsem elég - a BCSDH és a KPMG közös felmérése szerint a magyarországi, fenntarthatóságban élen járó vállalatok jelentős része
Top 10 osztalék részvény - 2026. május
Május negyedikén kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző h
Geopolitikai sakkjátszma Pekingben: Tajvan jövője és a globális energiaválság a tét
Donald Trump második elnöki ciklusának talán legfontosabb diplomáciai eseménye következik: a pekingi amerikai-kínai csúcstalálkozó. Kovács Ádám, a Gránit Alapkezelő szakértője legújabb c
A pénzügyi dzsungel túlélése: Hogyan navigáljunk a változó piaci környezetben?
Megtárgyaljuk a hosszú távú befektetési stratégiákat, és bemutatjuk, hogy hogyan lehet ezeket az elveket alkalmazni a mostani parketten.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Jelentett az OTP: mikor mehet 50 ezer fölé az árfolyam?
A Checklistben az OTP gyorsjelentése és a magyar szállodapiac helyzete.
Tisza trade? Hormuz? – Mi hajtja most a forintot?
Merre indul az árfolyam?
Most dől el a magyar bor jövője – A fiatalok kezében lehet az ütőkártya?
Változó ízléssel és súlyos növényvédelmi problémákkal küzd a magyar borágazat, de mi lehet a kiút?