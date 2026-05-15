Alig öt hónapja azt hitték, hogy vége, most újra határokat átlépve szedi áldozatait a halálos vírus

Új ebolajárvány kitörését erősítette meg pénteken a Kongói Demokratikus Köztársaság keleti részén az afrikai járványügyi központ (Africa CDC). Az eddigi adatok szerint az ország északkeleti részén található, elszigetelt Ituri tartományban 246 feltételezett fertőzöttet és 65 halálesetet regisztráltak.

A megbetegedések és a halálesetek többségét Mongwalu és Rwampara körzetben jegyezték fel, de gyanús eseteket jelentettek a tartomány székhelyéről, Buniából is, amelyek megerősítése még folyamatban van.

A laboratóriumi tesztek eddig négy áldozat esetében igazolták hivatalosan a fertőzést.

Ituri tartomány nehezen megközelíthető térség, amely több mint ezer kilométerre található a fővárostól, Kinshasától.

A helyzet súlyossága miatt az afrikai járványügyi központ sürgős egyeztetést hívott össze Kongó, Uganda és Dél-Szudán képviselőivel, valamint a nemzetközi partnerekkel. A találkozó célja a határokon átnyúló ellenőrzés szigorítása és a járványügyi védekezés azonnali összehangolása.

A kongói hatóságok öt hónappal ezelőtt nyilvánították hivatalosan lezártnak az előző, 43 halálos áldozattal járó járványt.

Az ugandai egészségügy-minisztérium is megerősítette pénteken, hogy terjed az ebola az országban.

Egy férfi meghalt, miután a Kongói Demokratikus Köztársaságban járt. A minisztérium közleményében azt írta, hogy a Bundibugyo altípusú ebolavírus okozta egy 59 éves férfi halálát a főváros, Kampala egyik kórházában.

A betegség súlyos vérzéssel jár, a halálozási arány egyes esetekben akár 90 százalékos is lehet. A vírusnak a Nemzeti Népegészségügyi Központ honlapja szerint öt altípusa ismert: négy afrikai – Zaire, Sudan, Tai Forest, Bundibugyo – és a Csendes-óceán nyugati parti területein előforduló Reston, amely csak tünetmentes fertőzést okoz.

