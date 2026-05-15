Brutális orosz drónhad vette támadás alá Ukrajnát: megszólalt Volodimir Zelenszkij

A mentőegységek több mint 28 órán át dolgoztak az ukrán főváros Darnicja kerületében, mintegy 3 000 köbméternyi törmeléket kutattak át a lerombolt lakóház romjai között. A kijevi belügyminisztérium tájékoztatása szerint 24 holttestet emeltek ki a romok alól. Nagyjából 30 embert élve sikerült kimenteni, de közel 50-en megsebesültek, mintegy 400-an pedig pszichológiai segítségre szorultak.
Volodimir Zelenszkij rózsákat helyezett el a támadás helyszínén, és beszélt a mentőkkel.
Az oroszok a rakétájukkal gyakorlatilag az épület egy teljes szárnyát a földdel tették egyenlővé
- írta később a Telegramon. Az elnök előzetes vizsgálati eredményekre hivatkozva közölte, hogy
egy nemrég gyártott orosz H-101-es cirkálórakéta csapódott az épületbe.
A lakóház elleni csapás egy nagyszabású támadássorozat része volt. A szerdától csütörtökig zajló offenzívában Ukrajna-szerte több mint 1500 drónnal és tucatnyi rakétával támadt az orosz haderő. Szerdán a frontvonaltól távolabb eső Nyugat-Ukrajnában hat ember vesztette életét a csapásokban, és Kárpátalja magyarlakta területeit is drónnal támadta Moszkva.
Kijev mára gyásznapot hirdetett, a 3 millió lelkes fővárosban félárbócra eresztették a nemzeti lobogókat, továbbá minden szórakoztató rendezvényt lemondtak vagy elhalasztottak.
Egy ilyen országot, mint Oroszország, nem lehet normalizálni. Egy olyan állam, amely szándékosan pusztít el emberéleteket, abban reménykedve, hogy büntetlenül megúszhatja. Nyomásgyakorlásra van szükség
- jelentette ki Zelenszkij.
Az ukrán elnök egyúttal megismételte a szövetségesekhez intézett felhívását a légvédelem megerősítéséről.
Moszkva nem reagált közvetlenül a lakóház elleni csapásra. A háború több mint négy éve alatt Oroszország következetesen tagadta, hogy szándékosan venne célba civileket, ennek dacára rendszeresen ér találat lakóépületeket és polgári létesítményeket Ukrajnában.
miután zelenszkij válaszcsapásokat helyezett kilátásba, Ukrajna szintén dróntámadásokat hajtott végre orosz területen.
Pénteken a közép-oroszországi Rjazanyban négy ember, köztük egy gyermek vesztette életét egy csapás következtében. A támadás lakóépületekben és egy ipari létesítményben is károkat okozott.
Címlapkép forrása: Ukrainian Presidency / Handout/Anadolu via Getty Images
Bővelkedünk benne, mégsem élünk az ország rejtett energiatartalékával
Nem csak napenergiával zöldíthető hazánk energiaportfóliója.
Itt van Trump legújabb manővere: az éjszaka közepén elrabolt elnök sorsára juthat a forradalom legendás alakja?
Tovább szoríthatja Amerika a hurkot a kommunista rezsim nyaka körül.
Idén nyáron már 2-3 millió forintba kerülhet egy külföldi nyaralás
Egyre húzósabbak az árak.
Megjöttek a számok: történelmi pofonba futhat bele Netanjahu
Nem néz ki jól a helyzet a kormánykoalíció számára.
Visszakapta eredeti nevét a Petőfi Sándor laktanya: leleplezte Ruszin-Szendi Romulusz az új feliratot
2023-ban nevezték át Mária Terézia laktanyára.
A Waberer's megszólalt a kormányváltásról
Befektetői napot tartott a cég.
Megszólalt a világhírű magyar tudós a Tisza-kormány előtt álló nagy lehetőségről
Barabási Albert-László konkrét tervvel állt elő.
Félelmetes képességgel érkezik az új szuperfegyver: menet közben szórja a halált, esély sincs a válaszcsapásra
Pillanatnyilag valószínűleg az RCH 155 a világ legjobb önjáró lövege.
Az "ügynökakták" megnyitásának adatvédelmi vonatkozásai
Az új kormány egyik szimbolikus ígérete az "ügynökakták" nyilvánosságra hozatala, amelynek teljesítésére rövid határidőt tűztek maguk elé, hiszen ezt az 1956-os forradalom 70. évfordul
Brit kötvénypiaci vihar: politikai válság és a piac fegyelmező ereje
A 30 éves brit állampapírok hozama megközelítette az 5,8 százalékot, a piac pedig egyértelműen beárazta az országspecifikus kockázatokat. Kéri Botond, a Gránit Alapkezelő portfóliókezelőj
NIS2 képzési kötelezettség vezetőknek és IBF-eknek
A NIS2 megfelelés kapcsán a legtöbb érintett szervezet elsőként az informatikai biztonsági intézkedésekre, a szabályzatokra, az auditkötelezettségre vagy az incidenskezelési folyamatokra gondo
Szlovénia elhúzott, Magyarország hátrébb csúszott a K+F kiadásokban
Van, aki tartósan a régió élén maradt, mások látványos felzárkózást hajtottak végre, néhány gazdaság viszont érezhetően lemaradt. A kutatás-fejlesztési ráfordítások a Baltikum-Balkán
A magyar cégek 75 százalékának van körforgásos célja, de csak minden ötödiknek van terve hozzá
A hulladékcsökkentés fontos, de korántsem elég - a BCSDH és a KPMG közös felmérése szerint a magyarországi, fenntarthatóságban élen járó vállalatok jelentős része
Top 10 osztalék részvény - 2026. május
Május negyedikén kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző h
Geopolitikai sakkjátszma Pekingben: Tajvan jövője és a globális energiaválság a tét
Donald Trump második elnöki ciklusának talán legfontosabb diplomáciai eseménye következik: a pekingi amerikai-kínai csúcstalálkozó. Kovács Ádám, a Gránit Alapkezelő szakértője legújabb c
Hogyan változott az érdeklődés az Otthon Start iránt az elmúlt 9 hónapban?
A Bankmonitor a támogatás bejelentésétől, azaz 2025 júliusától gyűjti a náluk kalkulálók, érdeklődők adatait, igényeit. Ebből már látható, hogy az elmúlt 9 hónapban hogyan alakultak
A pénzügyi dzsungel túlélése: Hogyan navigáljunk a változó piaci környezetben?
Megtárgyaljuk a hosszú távú befektetési stratégiákat, és bemutatjuk, hogy hogyan lehet ezeket az elveket alkalmazni a mostani parketten.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Tisza trade? Hormuz? – Mi hajtja most a forintot?
Merre indul az árfolyam?
Most dől el a magyar bor jövője – A fiatalok kezében lehet az ütőkártya?
Változó ízléssel és súlyos növényvédelmi problémákkal küzd a magyar borágazat, de mi lehet a kiút?
Nagy változások kellenek, hogy beérjen az egyik legnagyobb hungarikum
Kiaknázatlan lehetőség a határainkon belül.