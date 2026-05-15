Brutális orosz drónhad vette támadás alá Ukrajnát: megszólalt Volodimir Zelenszkij

24 ember, köztük három gyermek halálát okozta egy orosz rakétacsapás, amely lerombolt egy kijevi lakóházat. Az ukrajnai háború idei legsúlyosabb légitámadásának árnyékában Kijev gyásznapot tartott, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pedig Moszkva megbüntetését követelte - számol be a Reuters.

A mentőegységek több mint 28 órán át dolgoztak az ukrán főváros Darnicja kerületében, mintegy 3 000 köbméternyi törmeléket kutattak át a lerombolt lakóház romjai között. A kijevi belügyminisztérium tájékoztatása szerint 24 holttestet emeltek ki a romok alól. Nagyjából 30 embert élve sikerült kimenteni, de közel 50-en megsebesültek, mintegy 400-an pedig pszichológiai segítségre szorultak.

Volodimir Zelenszkij rózsákat helyezett el a támadás helyszínén, és beszélt a mentőkkel.

Az oroszok a rakétájukkal gyakorlatilag az épület egy teljes szárnyát a földdel tették egyenlővé

- írta később a Telegramon. Az elnök előzetes vizsgálati eredményekre hivatkozva közölte, hogy

egy nemrég gyártott orosz H-101-es cirkálórakéta csapódott az épületbe.

A lakóház elleni csapás egy nagyszabású támadássorozat része volt. A szerdától csütörtökig zajló offenzívában Ukrajna-szerte több mint 1500 drónnal és tucatnyi rakétával támadt az orosz haderő. Szerdán a frontvonaltól távolabb eső Nyugat-Ukrajnában hat ember vesztette életét a csapásokban, és Kárpátalja magyarlakta területeit is drónnal támadta Moszkva.

Kijev mára gyásznapot hirdetett, a 3 millió lelkes fővárosban félárbócra eresztették a nemzeti lobogókat, továbbá minden szórakoztató rendezvényt lemondtak vagy elhalasztottak.

Egy ilyen országot, mint Oroszország, nem lehet normalizálni. Egy olyan állam, amely szándékosan pusztít el emberéleteket, abban reménykedve, hogy büntetlenül megúszhatja. Nyomásgyakorlásra van szükség

- jelentette ki Zelenszkij.

Az ukrán elnök egyúttal megismételte a szövetségesekhez intézett felhívását a légvédelem megerősítéséről.

Moszkva nem reagált közvetlenül a lakóház elleni csapásra. A háború több mint négy éve alatt Oroszország következetesen tagadta, hogy szándékosan venne célba civileket, ennek dacára rendszeresen ér találat lakóépületeket és polgári létesítményeket Ukrajnában.

miután zelenszkij válaszcsapásokat helyezett kilátásba, Ukrajna szintén dróntámadásokat hajtott végre orosz területen.

Pénteken a közép-oroszországi Rjazanyban négy ember, köztük egy gyermek vesztette életét egy csapás következtében. A támadás lakóépületekben és egy ipari létesítményben is károkat okozott.

