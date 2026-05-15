Drónfenyegetés miatt lezárták az európai főváros repterét: riadót fújtak a NATO-tagállamban
MTI
Portfolio
Helsinki repülőtere pénteken három órára felfüggesztette a légi forgalmat, miután a finn miniszterelnök drónfenyegetésről számolt be.

A hatóságok május 15-én 4 óra és 7 óra között felfüggesztették a helsinki repülőtérre érkező és onnan induló légi forgalmat. A forgalom már újraindult

- írta a repülőtér közleményében, anélkül, hogy megadta volna a zavar okát.

A légikikötő arra figyelmeztetett, hogy a nap folyamán késésekre és járattörlésekre lehet számítani.

Korábban Petteri Orpo miniszterelnök az X közöségi oldalán egy drónriadóról számolt be a dél-finnországi Uusimaa régióban, valamint arról, hogy megerősítették a finn fegyveres erők felügyeletét a térségben.

A nemzeti mentőszolgálatok szintén drónok jelentette fenyegetésre figyelmeztettek, és felszólították a lakosságot, hogy keressen menedéket.

A múlt héten a finn parti őrség bejelentette, hogy két drón, amely a gyanú szerint megsértette Finnország légterét, minden valószínűség szerint Ukrajnából érkezett.

"A közbiztonság súlyos veszélyeztetése" miatt nyomozás indult.

A partvédelmi erők, amelyeknek feladata a feltételezett területi jogsértések kivizsgálása, négy ukrán drón ügyét is vizsgálják, amelyek március végén és áprilisban zuhantak le Finnországban. Kijev bocsánatot kért Helsinkitől, azzal indokolva az incidenst, hogy ezek a drónok valószínűleg orosz beavatkozás következtében tértek le pályájukról.

