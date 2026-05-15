Elege lett a világ egyik leggazdagabb országának: hatalmas tervvel cseleznék ki a rezsimet, dőlhet az olaj a világpiacra

Továbbra sem indult meg a közlekedés a Hormuzi-szorosban, ez pedig súlyos probléma elé állítja a jellemzően a gazdaságukat az energiahordozók eladására alapozó monarchiákat a Perzsa-öbölben. A szűk átjáró lezárásával komoly gazdasági kihívásokkal nézhetnek szembe, mivel a kitermelt szénhidrogéneket nem tudják értékesíteni a világpiacon. Egyik oldalról ez az árak növekedését okozta, más szempontból a helyi kormányok költségvetési problémákkal nézhetnek szembe. Miközben az Egyesült Államok egyelőre meddő megbeszéléseket folytat közvetítőkön keresztül Iránnal, addig

helyben keresik a stabil megoldásokat: ki akarják kerülni a kritikus kereskedelmi útvonalat.

Az Egyesült Arab Emírségek a kelet-nyugati irányú kőolajvezeték építésének felpörgetését szorgalmazza, hogy ezzel diverzifikálja és stabilizálja a nyersanyag eljutását a világtengerek felé. A tervek szerint 2027-ben már erre is szállítani tudnak, ezzel az Abu Dhabi Nemzeti Olajtársaság (ADNOC) duplázni tudja a kapacitását, valamint megkerülik a Hormuzi-szorost. Az exportkapacitás növekedése annak köszönhető, hogy a vezeték Fujairahból fog a tengerpartig vezetni, ezzel az ország helyreállíthatja majd a kitermelését.

Sejk Háled bin Mohamed bin Zajed al-Nahján, Abu Dhabi koronahercege is megszólalt az ügyben az ADNOC végrehajtó bizottságának ülésén:

[a vállalat] jó helyzetben van, mint felelős és megbízható globális energiatermelő, amely rendelkezik a működési rugalmassággal ahhoz, hogy felelősségteljesen növelje a termelést a piaci igények kielégítése érdekében, amikor az exportkorlátozások megengedik.

Az Emírségek nemrégiben kijelentette, hogy kilép az OPEC-ből, az ügy hátterében vélhetően a kitermeléssel kapcsolatos aggályok állnak. Az ország már a függetlensége elnyerése előtt, 1967-ben (1971-ben lett független) csatlakozott a csoporthoz, és a megállapodásnak megfelelően napi 3 millió hordós kitermelést produkált. A jövőben ez a szám 4,9 millióra ugorhat, ha teljesülnek a kormány céljai. Az új vezeték ebből nagyjából napi 1,8 millió hordónyi mennyiség szállítására jelenthet megoldást, ami az ország jelenlegi napi kitermelésével azonos. A világ egyik leggazdagabb országának számító Emirátusok nem hozta nyilvánosságra, hogy mennyibe fog kerülni az építkezés.

