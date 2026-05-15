Elképesztő katonai technológia lépett a színre: pillanatok alatt leplezi le az ellenséges páncélosok legkisebb gyengeségét is
A belga IDDEA védelmi technológiai vállalat MEGA Army Solution néven mutatott be egy új rendszert. Ez a mesterséges intelligenciával működő harctéri felderítő és harcászati döntéstámogató platform teljesen offline képes működni. Valós időben szolgáltat célfelismerési és harcászati adatokat a frontvonalban harcoló alakulatok, a drónrajok, valamint a légvédelmi hálózatok számára - jelentette az Army Recognition.
A rendszert kifejezetten olyan összetett harci környezetre tervezték, ahol a GPS-jelek zavartak vagy elérhetetlenek, a felhőalapú adatkapcsolatok pedig sérülékenyek. A MEGA Army Solution autonóm célazonosítást, szenzorfúziót és gyors információelosztást alkalmaz. Ezek kombinációjával felgyorsítja a harctéri reagálási időt, és javítja az összhaderőnemi harcászati koordinációt.

A hagyományos katonai felismerő alkalmazások jellemzően csak az eszközök tágabb kategóriáját képesek azonosítani. Ezzel szemben a MEGA Army Solution a beépített mesterségesintelligencia-modul és az integrált offline katonai adatbázis révén az adott harcjármű pontos típusát és változatát is felismeri. A rendszer nem csupán "harckocsiként" vagy "páncélozott járműként" azonosít egy célpontot.

Képes megkülönböztetni egymástól például az amerikai M1A2 Abrams, a német Leopard 2A6, valamint az orosz T-72B3 vagy T-90 típusokat, ráadásul mindegyikhez azonnali harcászati képességelemzést is társít.

Az MI-modul jelenleg tizennégy fő katonai eszközkategóriát támogat. Ide tartoznak a páncélozott csapatszállító harcjárművek, a légvédelmi rendszerek, a páncéltörő fegyverrendszerek, valamint a páncélgépkocsik. Emellett felismeri a tüzérségi rendszereket, a parancsnoki járműveket, a híradó járműveket, az elektronikai hadviselési eszközöket és a harci műszaki járműveket is. A palettát a gyalogsági harcjárművek, a harckocsik, a rakétarendszerek, a radarok, a logisztikai és taktikai járművek, illetve a pilóta nélküli rendszerek teszik teljessé.

Az azonosítást követően a MEGA Army Solution a vizuális felismerésen jóval túlmutató harcászati információkat szolgáltat. A rendszer azonnal részletes műszaki és harcászati adatokat jelenít meg az adott eszközről. Megadja a páncélvédelmi szintet, a toronyfelépítést, a fegyverzeti jellemzőket, a lőszertípusokat, a páncélátütő képességet és a hatásos lőtávolságot. Emellett listázza a mozgékonysági paramétereket, a célzórendszereket, a szenzorkészletet, a személyzet létszámát, a harctéri szerepkört, a túlélőképességet és az ismert harcászati sebezhetőségeket is. Mindez a platformot egy egyszerű azonosító eszközből valós idejű harctéri felderítő és harcértékelő rendszerré emeli, amely bevetés közben közvetlenül támogatja a harcászati döntéshozatalt.

