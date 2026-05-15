Félelmetes képességgel érkezik az új szuperfegyver: menet közben szórja a halált, esély sincs a válaszcsapásra

A megrendelést 2026. május 14-én jelentette be a KNDS. A Boxer 8x8-as páncélozott harcjármű alvázára épülő RCH 155 a hagyományos lánctalpas és vontatott tüzérségi eszközökhöz képest generációs ugrást jelent. A rendszer egy automatizált, 155 milliméteres tüzérségi tornyot foglal magában, amely a harci körülmények között már bizonyított PzH 2000 önjáró löveg technológiáján alapul. A NATO-szabványú löveg hagyományos lőszerrel több mint 40 kilométeres lőtávolsággal rendelkezik. Megnövelt hatótávolságú precíziós lövedékek alkalmazásával ez a távolság akár az 54 kilométert is meghaladhat.

Az RCH 155 egyik legfontosabb képessége a menet közbeni tüzelés.

Ez a tulajdonság a hagyományos tüzérségi rendszerekkel szemben alapvetően megnöveli a harcjármű túlélőképességét. A tűzelést követően a löveg gyorsan pozíciót válthat, még mielőtt az ellenséges tüzérségi felderítő radarok és csapásmérő eszközök reagálni tudnának. A rendszer percenként akár kilenc lövést is képes leadni. Emellett alkalmas az úgynevezett MRSI (Multiple Round Simultaneous Impact) rálövések végrehajtására is, ami több, különböző röppályán kilőtt lövedék egyidejű célba juttatását jelenti.

A személyzet nélküli toronykialakítás jelentősen növeli a katonák biztonságát, mivel minden tüzelési műveletet a páncélozott törzs belsejéből, távirányítással hajtanak végre. A fejlett digitális tűzvezető rendszer gyors célfelderítést és önálló lövegirányítást biztosít, miközben zökkenőmentesen integrálható a NATO harctéri vezetési hálózataiba. A Boxer alváz kiváló terepjáró képességet, nagy közúti sebességet és kiemelkedő hatótávolságot nyújt. Ezzel egyidejűleg magas szintű védelmet biztosít aknákkal, rögtönzött robbanószerkezetekkel, repeszekkel, valamint a kézifegyverek tüzével szemben.

