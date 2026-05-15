Friedrich Merz kimondta az Egyesült Államokról, amit eddig egyik vezető sem mert

Merz a bajorországi Würzburgban, egy katolikus rendezvényen azt mondta:

Nagy csodálója vagyok Amerikának, de ez a csodálat mostanában nem erősödik bennem. Ma nem ajánlanám a gyerekeimnek, hogy az Egyesült Államokba menjenek tanulni vagy dolgozni

– fogalmazott a kancellár.

Merz néhány hete erőteljesen bírálta az Egyesült Államokat, mivel szerinte nincs megfelelő kilépési stratégiájuk az iráni háborúból. Donald Trump amerikai elnök erre két dühös posztban is reagált, Németországban állomásozó amerikai katonák kivonásával fenyegetve.

Johann Wadephul német külügyminiszter a múlt héten megpróbálta helyrehozni a két vezető kapcsolatát. A konfliktust „nagy félreértésnek” nevezte, és hangsúlyozta, hogy a német–amerikai viszony továbbra is „szilárd”.

Merz az amerikai munkaerőpiaci helyzetet is bírálta, mivel szerinte a jól képzett fiatalok lehetőségei drámaian megváltoztak.

Arra a kérdésre, hogy mit érhetnek el a jól képzett fiatalok, ma Amerikában egészen más választ adnak, mint néhány évvel ezelőtt. Ma Amerikában a legjobban képzettek nagy nehezen találnak munkát

– jegyezte meg a kancellár.

A Trump-kormányzat több rangos amerikai egyetemtől is megvonta a szövetségi kutatási támogatásokat. A bevándorlási hatóság eközben külföldi diákok tucatjait tartóztatta le, olykor az egyetemi kampuszokon vagy a kollégiumokban. Emellett több ezer hallgató diákvízumát vonták vissza.

Oktatási szervezetek közös felmérése szerint az új, alapképzésben részt vevő külföldi hallgatók száma idén tavasszal átlagosan 20 százalékkal csökkent az egy évvel korábbihoz képest.

