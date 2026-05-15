Furcsa dolgot csinált Donald Trump, mielőtt eljött Kínából – Sokan értetlenül állnak a dolog előtt
Donald Trump amerikai elnök és a vele utazó stáb mindent kidobtak, amit a kínaiaktól kaptak, mielőtt elhagyták az országot az elnök látogatása után – számol be Emily Goodin, a New York Post riportere, aki szintén a gépen utazott.

Goodin X-oldalán arról ír: Trump biztonsági személyzete mindent elvett a Trumppal utazóktól, amit a kínaiaktól kaptak az Air Force One-on utazók – névjegyeket, egyszer használatos telefonokat, kitűzőket -, és

mindent kidobtak egy szemetesládába, ami a gép mellett volt elhelyezve.

Semmit nem engedtek fel Kínából a repülőgépre”

– számol be a történtekről az amerikai riporter.

Bár egyesek barátságtalan gesztusnak nevezik a történteket, a döntésnek vélhetően biztonsági okai vannak. Az amerikaiak valószínűleg attól tartanak, hogy a kínaiak megfigyelőeszközöket helyeztek el az ajándékokon, névjegykártyákon és más eszközökön, ezért dobtak ki mindent felszállás előtt.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Székesfehérvár - Merre tovább hazai kkv-k?

