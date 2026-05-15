Furcsa dolgot csinált Donald Trump, mielőtt eljött Kínából – Sokan értetlenül állnak a dolog előtt

Goodin X-oldalán arról ír: Trump biztonsági személyzete mindent elvett a Trumppal utazóktól, amit a kínaiaktól kaptak az Air Force One-on utazók – névjegyeket, egyszer használatos telefonokat, kitűzőket -, és
mindent kidobtak egy szemetesládába, ami a gép mellett volt elhelyezve.
Semmit nem engedtek fel Kínából a repülőgépre”
– számol be a történtekről az amerikai riporter.
Bár egyesek barátságtalan gesztusnak nevezik a történteket, a döntésnek vélhetően biztonsági okai vannak. Az amerikaiak valószínűleg attól tartanak, hogy a kínaiak megfigyelőeszközöket helyeztek el az ajándékokon, névjegykártyákon és más eszközökön, ezért dobtak ki mindent felszállás előtt.
