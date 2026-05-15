Generációkon átívelő mentális válságra figyelmeztet a WHO - Folyamatosan romlik a helyzet, már milliók szorulnak támogatásra Ukrajnában
Globál

MTI
A több mint négy éve tartó ukrajnai háború okozta stressz generációkon átívelő mentális válságot okoz az ukrán lakosság körében - figyelmeztetett pénteki genfi sajtótájékoztatóján az Egészségügyi Világszervezet (WHO) Ukrajnába delegált képviselője.

Jarno Habicht elmondta, hogy az ENSZ becslése szerint már a háború első hónapja után is 10 millió ukrán állampolgár szorult egészségügyi támogatásra az elszenvedett lélektani stressz következtében, és a segítség iránti lakossági igény "egyre nagyobb".

A WHO legfrissebb adatai azt mutatják, hogy az ukrán emberek 71 százaléka szenved a háború okozta szorongástól, stressztől és álmatlanságtól, ami a mi szempontunkból azt vetíti előre, hogy az évszázad végéig lesz még tennivalónk az országban"

- tette hozzá.

Elmondta azt is, hogy az ország lakosságának kétharmada úgy érzi, romlott az egészségi állapota a háború kezdete óta, mert a felhalmozódó stressz a fizikai egészségre is hatással van.

Sztrók miatt 11 százalékkal, szívroham miatt pedig 7 százalékkal több beteget kell kórházba szállítani, továbbá a krónikus és a nem fertőző betegségek betegségek száma is növekedést mutat - emelte ki.

A WHO megállapította, hogy sokkal több egészségügyi problémája van annak a több mint hárommillió embernek, aki a háború miatt a lakóhelye elhagyására kényszerült, mint azoknak, akik továbbra is a saját otthonukban élnek.

Jarno Habicht arra is felhívta a figyelmet, hogy Ukrajna egészségügyi infrastruktúrája több mint háromezer orosz támadást szenvedett el a háború kezdete óta, ezek közül minden ötödik mentőautók és más betegszállító járművek ellen irányult. A támadásoknak 239 halálos áldozata és 991 sebesültje volt, az egészségügyi dolgozók állandó fenyegetettségnek vannak kitéve - tette hozzá.

Székesfehérvár - Merre tovább hazai kkv-k?

